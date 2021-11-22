Как цифры в номере квартиры влияют на вашу жизнь: как узнать важное число с помощью нумерологии

Числа окружают нас повсюду: номера телефонов, квартир, домов, количество денежных средств, время, даты, года и многое другое. Все это так или иначе могут влиять на судьбу человека. По мнению нумерологов, числа приходят в нашу жизни не просто так. И каждый человек должен хотя бы иногда отдавать себе отчет в значении важных для себя чисел.
Как рассчитать однозначное число в нумерологии, чтобы получить его значение?
Рассчитать число Судьбы не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Возьмем в пример дату рождения: 01.27.1976: 0+1+2+7+1+9+7+6=33. Далее мы суммируем получившие цифры между собой — получаем 6. Далее мы открываем значение чисел Судьбы. Например, 6 — надежность, миролюбие, романтика, спокойствие и оптимизм. Аналогичную процедуру можно провести с абсолютно любыми числами.
Что значит номер квартиры в нашей жизни?
Какие цифры мы видим воочию каждый день? Наверное, чаще всего это номер своей машины или квартиры. Номер квартиры играют особую роль в жизни человека, ведь это место, наполненное нашей энергетики. Но какая энергетика у ее номера? Что притягивают к себе те самые цифры?
По сути, процедура распознавания нумерологического числа остается прежней. Предположим, вы живете в квартире №34. Складываем 3 и 4 — получаем 7. 7 является числом уюта, спокойствия, логики и исцеления. Таким образом, мы можем высчитать энергетику вашей квартиры по ее номеру.
Значения чисел Судьбы:
1 — сила, целеустремленность.
2 — семейность, забота, конфликтность.
3 — уют, комфорт, беззаботность.
4 — уверенность, безопасность, активность.
5 — успешность, активность, привлекательность.
6 — любовь, спокойствие, понимание.
7 — самоанализ, ум, спокойствие, исцеление.
8 — активность, лидерство, алкоголизм.
9 — спокойствие, духовность, контроль.