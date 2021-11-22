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Как цифры в номере квартиры влияют на вашу жизнь: как узнать важное число с помощью нумерологии

8:15:1211/21/2021
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Еще наши предки считали, что числа могут так или иначе повлиять на человеческую жизнь.

Номер квартиры несет с собой нечто большее, чем простой набор цифр. Фото: Pxfuel.com
Номер квартиры несет с собой нечто большее, чем простой набор цифр. Фото: Pxfuel.com

Числа окружают нас повсюду: номера телефонов, квартир, домов, количество денежных средств, время, даты, года и многое другое. Все это так или иначе могут влиять на судьбу человека. По мнению нумерологов, числа приходят в нашу жизни не просто так. И каждый человек должен хотя бы иногда отдавать себе отчет в значении важных для себя чисел.

Как рассчитать однозначное число в нумерологии, чтобы получить его значение?

Рассчитать число Судьбы не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Возьмем в пример дату рождения: 01.27.1976: 0+1+2+7+1+9+7+6=33. Далее мы суммируем получившие цифры между собой — получаем 6. Далее мы открываем значение чисел Судьбы. Например, 6 — надежность, миролюбие, романтика, спокойствие и оптимизм. Аналогичную процедуру можно провести с абсолютно любыми числами.

Что значит номер квартиры в нашей жизни?

Какие цифры мы видим воочию каждый день? Наверное, чаще всего это номер своей машины или квартиры. Номер квартиры играют особую роль в жизни человека, ведь это место, наполненное нашей энергетики. Но какая энергетика у ее номера? Что притягивают к себе те самые цифры?

По сути, процедура распознавания нумерологического числа остается прежней. Предположим, вы живете в квартире №34. Складываем 3 и 4 — получаем 7. 7 является числом уюта, спокойствия, логики и исцеления. Таким образом, мы можем высчитать энергетику вашей квартиры по ее номеру.

Значения чисел Судьбы:

1 — сила, целеустремленность.

2 — семейность, забота, конфликтность.

3 — уют, комфорт, беззаботность.

4 — уверенность, безопасность, активность.

5 — успешность, активность, привлекательность.

6 — любовь, спокойствие, понимание.

7 — самоанализ, ум, спокойствие, исцеление.

8 — активность, лидерство, алкоголизм.

9 — спокойствие, духовность, контроль.

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цифранумерологияномер квартиры
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