Икона Богородицы “Скоропослушница” была обнаружена праведным монахом Нилом. Он служил в трапезной. Когда стемнело, он прошел под арку, на которой была помещена икона Пресвятой Девы Марии, написанная для монастыря в десятом или одиннадцатом веке. Чтобы не упасть, споткнувшись о камень, Нил всегда носил с собой факел, освещая им путь к своей хижине.Однажды он проходил мимо иконы. Нил остановился, вознес молитву Пресвятой Деве Марии, поблагодарил Царицу Небесную за день, попросил благословения на грядущий, а также покаялся в своих прегрешениях. Однако он подошел к ней настолько близко, что копоть от зажженной лампады упала на лицо Богородицы. Тут же Нилу послышалось, как кто-то сказал: "Отныне не приходи сюда с горящим факелом и не копти Мое изображение". Нил успокоился, подумав, что кто-то решил пошутить над ним из собратьев. ОН продолжил дальше не замечать, как коптит ей лицо. Затем снова услышал слова: "Монах, недостойный так называться, как долго ты так легко и без стыда будешь курить Мой образ". И Нил мгновенно ослеп. Только тогда он наконец понял, откуда на самом деле исходил незнакомый голос, но, будучи монахом, принял наказание смиренно. На утро остальная монастырская братия нашла Нила распростертым и молящимся перед иконой. Святому образу поклонились и зажгли лампаду. Сам Нил, испытывая чувство совести, каждый день со слезами молился Божией Матери о прощении своего греха и не отходил от иконы, пока его молитва не была услышана, а святой Нил исцелился.
Молитва об исцелении чудотворной иконе Божией Матери «Скоропослушница»
На утро остальная монастырская братия нашла Нила распростертым и молящимся перед иконой.
Икона Богородицы “Скоропослушница” была обнаружена праведным монахом Нилом. Он служил в трапезной. Когда стемнело, он прошел под арку, на которой была помещена икона Пресвятой Девы Марии, написанная для монастыря в десятом или одиннадцатом веке. Чтобы не упасть, споткнувшись о камень, Нил всегда носил с собой факел, освещая им путь к своей хижине.Однажды он проходил мимо иконы. Нил остановился, вознес молитву Пресвятой Деве Марии, поблагодарил Царицу Небесную за день, попросил благословения на грядущий, а также покаялся в своих прегрешениях. Однако он подошел к ней настолько близко, что копоть от зажженной лампады упала на лицо Богородицы. Тут же Нилу послышалось, как кто-то сказал: "Отныне не приходи сюда с горящим факелом и не копти Мое изображение". Нил успокоился, подумав, что кто-то решил пошутить над ним из собратьев. ОН продолжил дальше не замечать, как коптит ей лицо. Затем снова услышал слова: "Монах, недостойный так называться, как долго ты так легко и без стыда будешь курить Мой образ". И Нил мгновенно ослеп. Только тогда он наконец понял, откуда на самом деле исходил незнакомый голос, но, будучи монахом, принял наказание смиренно. На утро остальная монастырская братия нашла Нила распростертым и молящимся перед иконой. Святому образу поклонились и зажгли лампаду. Сам Нил, испытывая чувство совести, каждый день со слезами молился Божией Матери о прощении своего греха и не отходил от иконы, пока его молитва не была услышана, а святой Нил исцелился.
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
От редакции
Как проводите этот день?
Ваше мнение ценно: оставьте комментарий
На нашем сайте нельзя:
- нецензурно выражаться;
- писать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов;
- угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить";
- писать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания;
- прямо или косвенно способствовать разжиганию межнациональной розни, в том числе и ущемлению прав или оскорблению других пользователей сайта на основе их расы, национальности или религиозных убеждений;
- публиковать комментарии, содержащие рекламные материалы;
- публиковать комментарии, содержащие информацию о средствах и способах лишения жизни;
- публиковать комментарии, написанные целиком заглавными буквами;
- обсуждать действия модераторов;
- публиковать комментарии, противоречащие законодательству РФ.
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.