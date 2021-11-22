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Молитва об исцелении чудотворной иконе Божией Матери «Скоропослушница»

2:30:1411/22/2021,София Мальцева
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На утро остальная монастырская братия нашла Нила распростертым и молящимся перед иконой.

Сам Нил, испытывая чувство совести, каждый день со слезами молился Божией Матери о прощении своего греха и не отходил от иконы, пока его молитва не была услышана. Фото: Pixabay.com

Икона Богородицы “Скоропослушница” была обнаружена праведным монахом Нилом. Он служил в трапезной. Когда стемнело, он прошел под арку, на которой была помещена икона Пресвятой Девы Марии, написанная для монастыря в десятом или одиннадцатом веке. Чтобы не упасть, споткнувшись о камень, Нил всегда носил с собой факел, освещая им путь к своей хижине.Однажды он проходил мимо иконы. Нил остановился, вознес молитву Пресвятой Деве Марии, поблагодарил Царицу Небесную за день, попросил благословения на грядущий, а также покаялся в своих прегрешениях. Однако он подошел к ней настолько близко, что копоть от зажженной лампады упала на лицо Богородицы. Тут же Нилу послышалось, как кто-то сказал: "Отныне не приходи сюда с горящим факелом и не копти Мое изображение". Нил успокоился, подумав, что кто-то решил пошутить над ним из собратьев. ОН продолжил дальше не замечать, как коптит ей лицо. Затем снова услышал слова: "Монах, недостойный так называться, как долго ты так легко и без стыда будешь курить Мой образ". И Нил мгновенно ослеп. Только тогда он наконец понял, откуда на самом деле исходил незнакомый голос, но, будучи монахом, принял наказание смиренно. На утро остальная монастырская братия нашла Нила распростертым и молящимся перед иконой. Святому образу поклонились и зажгли лампаду. Сам Нил, испытывая чувство совести, каждый день со слезами молился Божией Матери о прощении своего греха и не отходил от иконы, пока его молитва не была услышана, а святой Нил исцелился.


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традициимолитвапраздникиикона Божией Матери "Скоропослушница"
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