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Можно ли 23 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день Георгия Победоносца?

4:00:3711/22/2021,София Мальцева
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Христиане очень почитают этот праздник и любят, а также с древних времен соблюдают запреты, связанные с ним.

На святых образах Георгий изображен, убивающим дракона. Фото: Pixabay.com

23 ноября отмечается память Георгия Победоносца - одного из самых почитаемых святых христианской православной церкви. Так его прозвали за смелость в борьбе с мучителями, а также его сохранение веры в Господа. Он славился святостью и чудесной помощью людям. Жизнь святого Георгия вбирает множество интересных фактов, а история его подвига людям и напоминает сказку. Не зря события из жизни святого Победоносца очень интересны как взрослым, так и детям.

На святых образах Георгий изображен, убивающим дракона. Что отображает легенду, которая с ним произошла. Существуют различные версии, но наиболее распространенная касается города Силен, расположенного недалеко от озера в Ливии. В озере жило существо, которое по-разному описывалось как дракон, гигантская змея или даже просто крокодил. Зверь мешал жителям Силены легко черпать воду из озера, что очень пугало и мешало жизни людей. Будучи язычниками, суеверные жители верили, что жертва богам монстру юных девственниц, выбранных по жребию, обеспечит безопасность города. Неизбежно, жребий пал на королевскую дочь Елизавету, на это правитель был вынужден отдать свою дочь хищнику на озеро.

Когда принцессу почти скинули в пасть дракона, то мгновенно появился святой Георгий на сияющем белом коне. В руках он держал священный меч и щит. После чего святой Георгий пронзил дракона своим копьем, а его конь растоптал змею копытами. Святой Георгий приказал принцессе связать шею дракона своим поясом и отвести зверя обратно в город.

Чудесное вмешательство Георгия заставило весь город обратиться в христианскую веру.

Христиане очень почитают этот праздник и любят, а также с древних времен соблюдают запреты, связанные с ним. В этот день нельзя вязать, ругаться, ссориться и кричать. При этом строгого запрета на работу нет. Поэтому можно ходить на кладбище и солить капусту, а также убираться дома.

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православиепраздникиГеоргий победоносецхристианство.
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