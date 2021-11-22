Что означает праздник Георгий Победоносец? Почему святой убивает змея?

Георгий Победоносец – один из главных чтимых великомучеников у православных верующих. Так его призвали за смелость и мужество в борьбе с мучителями, а также за сохранение, несмотря ни на что, своей веры в Господа. Он славился святостью и чудесной помощью людям. Жизнь великого Георгия отличается множеством интересных фактов, а история его невероятного подвига и вовсе напоминает сказку.
По преданию, святой спас целый город от страшного чудовища, поселившегося в озере с чистой водой. Люди боялись его и не ходили к озеру, чтобы набрать чистой воды. Тогда они решили, что это боги прислали им такое испытание. Чтобы задобрить богов, народ решил использовать жертвоприношение в виде девственниц. Они каждый день совершали приношение, выбирая девушек по жребию. Однажды очередь дошла до принцессы. Несмотря на мучения и горе правителя, ему пришлось отдать свою любимую дочь.
В назначенный час деву привели к озеру, а сами жители ушли подальше, чтобы наблюдать за казнью. Но тут перед ними явился Святой Георгий и поразил страшного дракона, готового схватить свою жертву. Он освободил девушку и весь город, жители которого смогли вздохнуть с облегчением.
После своей смерти Георгий Победоносец творил чудеса. Таким образом, святой обратил множество язычников в веру во Христа, а в православных людях еще более укрепил ее.
Этого святого особо чтут не только в России, но и в других странах мира. Георгий Победоносец - покровитель, всех воинов, а также пастухов и фермеров.