Какой сегодня церковный праздник 22 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 22 ноября 2021 годаМучеников Онисифора и Порфирия
Преподобной Матроны
Иконы Божией Матери, именуемой
Преподобной Феоктисты Паросской
Народные праздники и приметыМатрёны зимние
В этот день по народному календарю чтится память Матроны Константинопольской.
В старину в этот день женщины заготавливали настои из целебных трав. Также они перебирали старую одежу. Вещи, которые никто не носил, отдавали беднякам. У ямщиков существовал обряд прятать монету от последнего седока под пятку. Сейчас подобная традиция распространена среди таксистов.
Согласно приметам, дождь в этот день предвещал богатый урожай зерновых культур. Облачная и снежная погода сулила дождливый май.
ПриметыИней на деревьях – к морозам, туман – к оттепели.
Облачная, снежная погода предсказывает ненастный май, иней – урожай овса, дождь – урожай пшеницы.
Пока с вишен лист полностью не опал, сколько бы снега ни выпало – оттепель еще сгонит его.
Если утка еще сидит на воде и не улетает даже в холодный день (дождь или снег), то хорошая погода еще продержится долго.
Много инея – к заморозкам.
Источник: my-calend.ru