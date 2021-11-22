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Какой сегодня церковный праздник 22 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:1911/21/2021
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В старину в этот день женщины заготавливали настои из целебных трав.

Вещи, которые никто не носил, отдавали беднякам. Фото: Pixabay.com

Православные праздники 22 ноября 2021 года

Мучеников Онисифора и Порфирия
Преподобной Матроны
Иконы Божией Матери, именуемой
Преподобной Феоктисты Паросской

Народные праздники и приметы

Матрёны зимние
В этот день по народному календарю чтится память Матроны Константинопольской.

В старину в этот день женщины заготавливали настои из целебных трав. Также они перебирали старую одежу. Вещи, которые никто не носил, отдавали беднякам. У ямщиков существовал обряд прятать монету от последнего седока под пятку. Сейчас подобная традиция распространена среди таксистов.

Согласно приметам, дождь в этот день предвещал богатый урожай зерновых культур. Облачная и снежная погода сулила дождливый май.

Приметы

Иней на деревьях – к морозам, туман – к оттепели.
Облачная, снежная погода предсказывает ненастный май, иней – урожай овса, дождь – урожай пшеницы.
Пока с вишен лист полностью не опал, сколько бы снега ни выпало – оттепель еще сгонит его.
Если утка еще сидит на воде и не улетает даже в холодный день (дождь или снег), то хорошая погода еще продержится долго.
Много инея – к заморозкам.

Источник: my-calend.ru

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