Мощный геомагнитный всплеск в ноябре-2021: чем опасен, и кому нужно быть максимально осторожным 28-29 ноября?

Геомагнитные бури всегда были опасным влиянием практически для каждого человека. Связано это с повышенной активностью геомагнитных полей, которые напрямую оказывают влияние на физическое и моральное состояние организма каждого человека. Осторожным необходимо быть не только метеозависимым, потому что уровень всплеска энергии иногда очень высок, и на себе это чувствует каждый.
28-29 ноября ожидается очень мощный геомагнитный всплеск, который станет причиной многих неудач, которые случатся в эти два дня. Во-первых, стоит сказать о том, что именно в эти два дня будет заметно резкое ухудшение настроение, беспричинное повышение раздражительности и сильный упадок запаса сил. Во-вторых, практически все почувствуют сильные головные боли, а также обострение всех симптомов хронических заболеваний.
Важно понимать, что необходимо предпринять для того, чтобы облегчить себе жизнь. Стоит отметить, что в этом случае вас вылечит лишь время и все, что вы будете делать, в том числе, по ниже указанным рекомендациям, лишь смягчит симптомы, но не устранит их полностью. Итак, для того, чтобы вас меньше мучали головные боли, тошнота, усталость и плохое настроение, проводите больше времени на свежем воздухе. Гуляйте по улице и проветривайте свое помещение, постоянно насыщая свой головной мозг кислородом. Также, стоит воздержаться от всех вредных привычек, которые есть у вас. Особенно от курения, алкоголя и других вещей, которые пагубно влияют на ваш организм.
Лучше всего не назначать на эти даты важные встречи, не планировать начало нового проекта и вообще не заниматься ничем серьезным. Это связано с тем, что у вас будет понижена внимательность, и вы рискуете потерять что-нибудь важное.