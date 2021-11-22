Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 22 ноября 2021 в России и мире

• День сыновей
• День психолога
• День отогревания в кофейнях
• Праздник иконы Божией Матери «Скоропослушница»
• День канифольщиков
• День памяти преподобной Матроны Константинопольской
• День словарей и энциклопедий
• День памяти святых мучеников Онисифора и Порфирия
• День памяти преподобной Феоктисты Паросской
• День учителя (Dia del Maestro) - Коста-Рика
• День музыки (Dia de la Musica) - Испания
• День клюквенной закуски (National Cranberry Relish Day) - США
• День «Поехали кататься!» (Go For A Ride Day) - США
• День хороших супружеских пар - Япония
• День памяти Джона Кеннеди (Day of Remembrance for President John F. Kennedy) - США
• День посадки деревьев (Arbor Day) - Британские Виргинские острова
• День психолога (Dia del Psicologo) - Венесуэла
• День «Создайте свою собственную страну» (National Start Your Own Country Day) - США
• День борьбы с насилием (National Stop the Violence Day) - США
• День албанского алфавита (Albanian Alphabet Day) - Албания
• День национального суверенитета (Dia de la Soberania Nacional) - Аргентина
• День святого Георгия (Джеоргуыба) - Южная Осетия
• День банковского работника - Армения
• День вторжения - Гвинея
• День независимости - Ливан
• День работника прокуратуры - Кыргызстан
• День работников юстиции - Азербайджан
• Праздник святой Сесилии (Fiesta de Santa Cecilia) - Мексика
• День жилищной стратегии (National Housing Strategy Day) - Канада
• День рождения Канаки Дасы (Kanakadasa Jayanthi) - Индия
• Именины у Александра, Виктора, Ильи, Матроны, Порфирия, Цецилии, Антона, Ильи, Константина, Ивана
• Матрёны зимние (Зимний день)
Важные события:• 22 ноября 1717 года образована Астраханская губерния
• 22 ноября 1906 года в России началась Столыпинская аграрная реформа
• 22 ноября 1977 года начались регулярные трансатлантические рейсы из Лондона и Парижа в Нью-Йорк сверхзвукового пассажирского самолета «Конкорд»
Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru