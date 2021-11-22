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Зачем на Руси 23 ноября обязательно несли в церковь свежеиспеченный хлеб и большой кусок соли?

12:00:0011/22/2021
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23 ноября отмечается день почитания памяти шести апостолов от семидесяти, в том числе, Ераста и Родиона.

В каждый православный праздник есть ряд своих особенных традиций. Фото: Pixabay
В каждый православный праздник есть ряд своих особенных традиций. Фото: Pixabay

Апостолы занимают огромное место в православной вере, и один из праздников, посвященных им, проходит 23 ноября. Он посвящен шести апостолам от семидесяти, главными из которых считаются Ераст и Родион. Как и в любую другую подобную христианскую дату, в эту существует целый ряд традиций, которые наши предки соблюдали на протяжении нескольких веков.

В православии есть поверье, что Ераст был учеником святого Павла, который привел апостола к христианству и веру в Иисуса. Когда апостолы приезжали вместе в Иерусалим, Ераст служил в местном храме, и помимо этого он был епископом Панеадским в Палестине. Родион же был не только учеником, но и родственником Павла. Он тоже служил епископом, как и Ераст, но жил в Патрасе.

С праздником, посвященным этим святым, которые являются олицетворением того, каким должен быть каждый верующий православный человек, связано несколько особенных традиций. На Руси каждое 23 ноября все христиане приходили в храм и приносили с собой хлеб и большой кусок соли
для освещения. После этого оба продукта отдавали на съедение скотине. Наши предки полагали, что именно благодаря этому, повышалось здоровье домашних животных.

Связано это с тем, что примерно в это время ежегодно наступают устойчивые холода и сильные морозы, и необходимо поддерживать скот, который уже не работает с осени и питается запасами. Так как животные более чувствительны к холоду, они нуждаются не только в постоянном питании, но и помощи от христианства. Освященная еда помогает не только людям, но и их скотине. Считается, что улучшается их самочувствие и работоспособность, и если делать это периодически, то животные не будут болеть.

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Родион и Ерастрелигиозные праздникиправославные традиции
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