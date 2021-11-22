Стало известно о состоянии пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой

Российскую певицу Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ. Однако состояние народной артистки России по прежнему оценивается, как тяжелое. Она пострадала при пожаре 18 ноября. У Хлебниковой температура тела 38,5 градусов. Также сообщается, что исполнительница не может самостоятельно есть, еду ей передают через специальный зонд. Также известно, что Хлебникова находится в сознании и все понимает.
Возгорание в доме Марины Хлебниковой произошло в четверг, 18 ноября. Тогда огонь охватил двухкомнатную квартиру звезды, в которой находили ее муж, родители и дочь. Именно дочь первой вызвала сотрудников спасательной службы. Прибывшие на место пожарные достали из пожара мужчину, затем и саму Хлебникову, которая находилась в бессознательном состоянии. Ей оказали первую медицинскую помощь прямо на улице и госпитализировали.
По предварительной информации, причиной пожара стала непотушенная сигарета. Хлебникова с своей командой вернулась с гастролей в день пожара.