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Стало известно о состоянии пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой

2:18:5511/22/2021
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Артистка все еще находится в тяжелом состоянии.

Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ. Фото: Instagram marina_hlebnikova_official

Российскую певицу Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ. Однако состояние народной артистки России по прежнему оценивается, как тяжелое. Она пострадала при пожаре 18 ноября. У Хлебниковой температура тела 38,5 градусов. Также сообщается, что исполнительница не может самостоятельно есть, еду ей передают через специальный зонд. Также известно, что Хлебникова находится в сознании и все понимает.

Возгорание в доме Марины Хлебниковой произошло в четверг, 18 ноября. Тогда огонь охватил двухкомнатную квартиру звезды, в которой находили ее муж, родители и дочь. Именно дочь первой вызвала сотрудников спасательной службы. Прибывшие на место пожарные достали из пожара мужчину, затем и саму Хлебникову, которая находилась в бессознательном состоянии. Ей оказали первую медицинскую помощь прямо на улице и госпитализировали.

По предварительной информации, причиной пожара стала непотушенная сигарета. Хлебникова с своей командой вернулась с гастролей в день пожара.

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огоньпламявозгораниепожарМарина Хлебникова
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