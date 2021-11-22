В России размер социальных пенсий поднимут на 7,7%

В России с 1 января планируют увеличить размер социальных пенсионных выплат на 7,7%. А страховые пенсии вырастут на 5,9%. Помимо этого будет увеличен размер выплат по старости. Она вырастет на 5,9%, что составит 6401,10 рублей. Цена страхового балла также будет редактирована: ранее она составляла 98,86, а вскоре достигнет 104,69 рублей. Такое заявление сделал глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что состояние Марины Хлебниковой после пожара 18 ноября остается тяжелым. Ее отключили от аппарата ИВЛ, певица находится в состоянии, а температура ее тело сохраняется 38,5 градусов. Женщина пострадала в пожаре в московской квартире, известно, что она получила многочисленные ожоги тела. А причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.