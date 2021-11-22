Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 22 ноября 2021 года

Ваш ежедневный гороскоп на 22 ноября 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на понедельник, пишет Your Tango.
Ежедневный гороскоп на 22 ноября 2021 года:
Овен(21 марта - 19 апреля)
Жизнь полна неожиданностей, Овен, и нестабильность может стать новой нормой. Луна в Раке гармонирует с Ураном, вашим денежным сектором, и некоторые неожиданные расходы, связанные с вашим местом жительства, могут нарушить финансовые планы. Постарайтесь составить максимально возможный бюджет и планируйте будущее, основываясь на том, что вы узнали во время этих трудных уроков.
Телец(20 апреля - 20 мая)
Вы не всегда узнаете, кто вы есть, и это может вас разочаровать, Телец. Луна в Раке гармонирует с Ураном, вашим сектором идентичности, и разрушения - это мини-учителя, которые дают вам возможность принимать ключевые решения и важные жизненные изменения. Фактически, позже вы могли бы понять, что без неудобств вы бы не продвинулись вперед так быстро.
Близнецы(21 мая - 20 июня)
Люди могут попытаться проверить ваше терпение, Близнецы, и вам захочется прикусить язык, а не пустить сплетни в ответ. Луна в Раке гармонирует с Ураном, вашим сектором скрытых врагов, поэтому, несмотря на все ваши усилия быть беспристрастными и непредвзятыми, на то, что вы слышите, скорее всего, возникнет эмоциональная реакция. Постарайтесь оставаться на опережение, чтобы вам не приходилось отказываться от своих слов позже.
Рак(21 июня - 22 июля)
Друзья могут отсутствовать, когда они вам больше всего нужны, поэтому вам придется полагаться на себя.
Луна в Раке гармонирует с Ураном, сектором вашей дружбы, и это может разрушить долгую дружбу или почувствовать, что узы, которые, как вы думали, будут длиться вечно, находятся под угрозой из-за ненужной драмы. То, что может вас утешить, может включать в себя распорядок дня и вещи, которые кажутся вам знакомыми.
Лев(23 июля - 22 августа)
Никогда не знаешь, что может случиться, пока не соберешься на собеседование на работу, которую ты хочешь, Лео. Луна в Раке гармонирует с Ураном, вашим сектором карьеры, и на вашем радаре может появиться какая-то случайная вакансия. Это не то, что нужно откладывать, если вы этого хотите. Бывают моменты, когда судьба и возможность встречаются, и вас приглашают действовать.
Дева(23 августа - 22 сентября)
Вы можете посмотреть и увидеть, чем вы можете воспользоваться, пройдя онлайн-курс, Дева. Луна в Раке гармонирует с Ураном, вашим сектором высшего образования. Краткий курс может помочь вам продвинуться по карьерной лестнице. Узнайте, что вам предлагают в LinkedIn, или, если вы заинтересованы в изучении астрологии, изучите онлайн-курсы, предлагаемые лучшими астрологами со всего мира.
Весы(23 сентября - 22 октября)
У каждого есть свои богатства, и вы можете обрести их, помогая другим, Весы. Луна в Раке гармонирует с Ураном, вашим сектором общих ресурсов. Как говорится, «барахло одного человека - сокровище другого». Посетите комиссионные магазины или комиссионные, чтобы узнать, подходит ли аккуратно использованный предмет для ваших нужд, а также сэкономить немного денег.
Скорпион(23 октября - 21 ноября)
Возможно, тебе не удастся удержать кого-то от перехода к другим делам, Скорпион, но его место займет кто-то другой. Луна в Раке гармонирует с Ураном, вашим сектором обязательств. Вселенная может перемещать вещи, чтобы освободить место для того, что вам действительно нужно, но сначала она должна помочь удалить то, что, по вашему мнению, вы хотите.
Стрелец(22 ноября - 21 декабря)
Ваш график сегодня может быть немного нестабильным, Стрелец, так что будьте осторожны. Луна в Раке гармонирует с Ураном, вашим сектором повседневных обязанностей, и ваше расписание может заполняться быстрее, чем вы действительно хотели. Если вы не хотите, чтобы весь день был занят делами и не получал столь необходимого отдыха, выключите телефон. Отключите. Избавьтесь от радаров, пока не будете готовы встретить мир на своих условиях.
Козерог(22 декабря - 19 января)
Мечтайте о возможностях, Козерог, ваша фантазия широко открыта для свежих идей. Луна в Раке гармонирует с Ураном, вашим сектором творчества. Запланируйте вычурную прогулку. Изложите одну из своих безумных идей и посмотрите, что из этого получится. Сделайте свой сайт. Пробуйте новое. Посетите музей или ремесленный магазин и примените свой талант.
Водолей(20 января - 18 февраля)
Возможно, вам не удастся понять людей, которых вы любите, и это может быть причиной того, что вы начинаете дистанцироваться, Водолей. Луна в Раке гармонирует с Ураном, вашим сектором дома и семьи, и от негативной энергии дня может быть трудно избавиться, но если вы проанализируете свои чувства по этому поводу, вы можете обнаружить что-то полезное, что поможет вам, когда вы находитесь рядом с собой. семья снова в будущем.
Рыбы(19 февраля - 20 марта)
Случается недопонимание. Когда есть чувство юмора, Рыбы. Луна в Раке гармонирует с Ураном, вашим сектором общения. Хотя вы можете погрузиться в себя или решить провести день немного более сдержанно, чем обычно, тишина может быть для вас исцеляющей и полезной одновременно.