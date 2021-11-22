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«На годик отправлять в лес кормить комаров»: Варламов высказался о смертельном ДТП с блогером Саидом Губденским

3:16:4211/22/2021
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Он считает, что погибший блогер своими видео вел подготовку к убийству.

Илья Варламов заявил, что блогеров нужно наказывать Фото: Мэш

Илья Варламов сообщил, что всех, кто демонстративно нарушает правила дорожного движения и придерживается дерзкого стиля вождения, нужно отправлять на один год в лес "кормить комаров". По словам журналиста, пострадавший в данной аварии нарушал ПДД на протяжении нескольких лет, а в своем Instagram делился этим с подписчиками и "собирал лайки".

– Смерти человека можно было бы избежать, если бы сотрудники ГИБДД выполняли свою работу, ну или работники Следственного комитета России. Поведение, которое было у погибшего и виновника аварии – подготовка к убийству на дороге, – пишет Варламов в своем профиле в Instagram.

Также мужчина заявил, что иногда пристегнутый ремень безопасности может спасти жизнь человека и сообщил, что каждый день на дорогах России умирает по 50 человек. По мнению блогера, даже после таких ситуаций, остаются сотни человек, которые продолжают брать примеры с гонщиков и нарушать ПДД.

ДТП на Кутузовском проспекте произошло вечером 20 ноября. Тогда в аварии столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с другими машинами. За рулем элитного авто находился известный автоблогер Саид Губденский, на его Instagram подписаны более полумиллиона человек. Мужчина погиб на месте, пассажир автомобиля скончался в больнице. Известно, что блогер приобрел автомобиль, на котором разбился, всего неделю назад.

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инстаграмДТПаварияИлья Варламов
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