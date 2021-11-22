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Мужчина, тело которого выпало из багажника во время аварии в Ленобласти, был жертвой драки

4:08:4711/22/2021
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В салоне находились три уроженца Луганской области.

Полицейские задержали убийц. Фото: Pixabay.com

В Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в причастности к убийству молодого человека, тело которого выпала из багажника машины во время аварии в Ленобласти. Представители МВД сообщили, что мужчину убили в уличной драке вечером 19 ноября в Калининском районе Петербурга. Все случилось у гаражного кооператива на Лабораторной улице. Там уроженец Луганской области вместе со своим другом находились в состоянии алкогольного опьянения. Они вступили в конфликт с 50-летним мужчиной и смертельно ранили его ножом.

Они решили вывести в лес и закопать тело своей жертвы. Однако за руль сесть в таком состоянии не могли и позвали на помощь еще одного знакомого. Тогда трое молодых людей положили тело погибшего в багажник автомобиля Mitsubishi Galant.

А в ночь на 20 ноября водитель не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. В результате аварии тело вылетело из багажника на дорогу, а находившиеся в машине мужчине убежали с места происшествия.

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смертьтрупубийцыжертва
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