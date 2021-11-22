Как заговорить лотерейный билет на удачу? Что нужно сделать при покупке билета?

Лотерейные розыгрыши являются очень популярным развлечением как среди старших поколений, так и среди молодых. Все хотят выиграть, но удача не всегда, а бывает, что и вовсе никогда, не встает на их сторону. Однако, существует сразу несколько заговоров, которые необходимо читать для привлечения удачи, причем делать это необходимо как перед покупкой билета, так и после.
Для того, чтобы купить удачный билетик, вам нужна будет купюра и зеленая свеча. Зажгите свечу и возьмите в руку купюру, на которую вы купите билет, и прочтите над ней семь раз следующие слова:
Важно, что после прочтения данного заговора вам необходимо сразу же купить первый попавшийся на глаза билет. Вам нельзя долго стоять и выбирать номер билета, ориентироваться на внешний вид и обращать внимание на другие приметы удачи. Когда вам будут оформлять билет, повторите еще несколько раз эту фразу про себя.
На этом обряд не заканчивается. Когда вы придете домой, вам нужно снова зажечь зеленую свечу и прочитать над купленным лотерейным билетиком следующие слова семь раз:
Затем вам нужно убрать его до оглашения результатов игры. Желательно положить его в какое-то укромное место, до которого точно никто не доберется и не увидит его. Таким образом, например, вы можете убрать его в карман кошелька.
Еще одними сильными словами на привлечение удачи в лотерее является представленный ниже заговор. Важно понимать, что помимо обязательных условий зажженной свечи зеленого цвета и наличия самого лотерейного билетика, вам необходимо делать это во время растущей фазы Луны.