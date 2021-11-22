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Благодарят главврача ЦГБ Бердска Аллу Дробинскую пациенты за помощь и заботу в письмах

4:24:1911/22/2021
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Все мы устали жить в условиях пандемии. В такой ситуации люди вполне естественно начинают ощущать апатию, утрачивают мотивацию и испытывают психологическую усталость.

На ящик "Курьер.Среда" [email protected] написала пресс-служба ЦГБ Бердска: 

Аллу Дробинскую благодарят пациенты Бердска. Фото "Курьер.Среда"

Не секрет, что на сегодняшний день, к сожалению, среди горожан нередко встречаются негативные мнения. Вероятно, это обусловлено тем, что пандемия внесла немало проблем и сложностей в жизнь общества и в работу медиков. Но те, кто столкнулся лицом к лицу с тяжёлым вирусом, имели возможность прочувствовать, как важны люди в белых халатах, и как им сегодня нелегко. Именно это выражает одно из писем, пришедших в адрес Бердской «ЦГБ» от жительницы города Марины Гольф.

«Уважаемая Алла Николаевна, уважаемые сотрудники больницы!

Хочу выразить вам слова глубокой благодарности за ваш тяжелый, но очень важный труд! В это непростое время вы оказались на передовой, каждый день рискуете своей жизнью и жизнью своих близких, спасая других. Все мы устали жить в условиях пандемии.

В такой ситуации люди вполне естественно начинают ощущать апатию, утрачивают мотивацию и испытывают психологическую усталость. Если у вас накопилась усталость в связи с пандемией, не падайте духом. Многим помогает совет: "Радостное сердце — хорошее лекарство, а уныние лишает сил". Концентрируйте внимание на положительных сторонах своей жизни. Это поможет вам не терять радость, несмотря на трудности.

Желаю вам крепкого здоровья. Берегите себя».

С уважением, Марина Гольф.

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письмо с благодарностьюБердская ЦГБ
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