Благодарят главврача ЦГБ Бердска Аллу Дробинскую пациенты за помощь и заботу в письмах

На ящик "Курьер.Среда" [email protected] написала пресс-служба ЦГБ Бердска:
Не секрет, что на сегодняшний день, к сожалению, среди горожан нередко встречаются негативные мнения. Вероятно, это обусловлено тем, что пандемия внесла немало проблем и сложностей в жизнь общества и в работу медиков. Но те, кто столкнулся лицом к лицу с тяжёлым вирусом, имели возможность прочувствовать, как важны люди в белых халатах, и как им сегодня нелегко. Именно это выражает одно из писем, пришедших в адрес Бердской «ЦГБ» от жительницы города Марины Гольф.
«Уважаемая Алла Николаевна, уважаемые сотрудники больницы!
Хочу выразить вам слова глубокой благодарности за ваш тяжелый, но очень важный труд! В это непростое время вы оказались на передовой, каждый день рискуете своей жизнью и жизнью своих близких, спасая других. Все мы устали жить в условиях пандемии.
В такой ситуации люди вполне естественно начинают ощущать апатию, утрачивают мотивацию и испытывают психологическую усталость. Если у вас накопилась усталость в связи с пандемией, не падайте духом. Многим помогает совет: "Радостное сердце — хорошее лекарство, а уныние лишает сил". Концентрируйте внимание на положительных сторонах своей жизни. Это поможет вам не терять радость, несмотря на трудности.
Желаю вам крепкого здоровья. Берегите себя».
С уважением, Марина Гольф.