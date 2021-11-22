В Бердске водитель Toyota Carib влетел в легковушку на Советской. Второй автомобилист получил ушиб головного мозга

В Бердске случилась авария на улице Советской. Там 31-летний водитель Toyota Sprinter Carib попал в ДТП на перекрестке. Мужчина ехал со стороны Свердлова в сторону Первомайской и не учел очередность проезда и совершил столкновение с другим автомобилем серебристого цвета. В результате аварии пострадал водитель второй машины, которому 22 года. Молодого человека госпитализировали в областную больницу с ушибом головного мозга, об этом сообщил Старший государственный инспектор БДД отделения пропаганды БДД отдела ДНиПБДД УГИБДД ГУ МВД России по НСО капитан полиции Ольга Гейнисман.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что мужчина, тело которого выпало из багажника автомобиля во время аварии, был жертвой драки. Как стало известно, сотрудники уголовного розыска задержали мужчин, причастных к его смерти. По предварительным данным, двое молодых людей вступили с 50-летним мужчиной в конфликт в районе гаражного комплекса. После чего нанесли ему смертельное ранение ножом.