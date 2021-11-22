В Бердске лжеполицейский обманом забрал у прохожего телефон. Дело о мошенничестве возбудили в горотделе МВД

В Бердске ведутся поиски лжеполицейского, который мошенническим способом забрал сотовый телефон у прохожего. Как стало известно «Курьер.Среда», инцидент произошел вечером в пятницу, 19 ноября, у дома №11 на ул. Первомайской.
Неизвестный в черном пуховике и с маской на лице подошел к мужчине, находившемуся в тот момент на улице и, представившись сотрудником полиции попросил телефон, чтобы сделать звонок. Он объяснил, что ему необходимо вызвать понятых на место преступления. Но когда чужой телефон оказался у него в руках, он убежал в направлении центрального рынка.
Потерпевший позвонил в дежурную часть бердского отдела МВД и назвал приметы «полицейского». Настоящие стражи порядка немедленно объявили преступника в розыск. Но пока его не удалось поймать, рассказали «Курьер.Среда» в управлении МВД по Новосибирской области.
- 19 ноября около девяти часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный обманным способом похитил у молодого человека мобильный телефон. Он попросил телефон якобы для совершения звонка, после чего скрылся. В настоящее время сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ — мошенничество - прокомментировала «Курьер.Среда» дежурный офицер пресс-службы регионального полицейского главка Аягоз Ашимова.
Напомним, что в тот же вечер заявление в полицию Бердска о нападении на свою 16-летнюю дочь толпы девочек-подростков написала мать пострадавшей. Избив девочку, ее сверстницы отобрали у нее сотовый телефон. По словам Ашимовой, все участницы драки установлены. А избитую направили на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести телесных повреждений. Ранее в бердский отдел МВД сообщение об избитой несовершеннолетней поступило из больницы, куда она обратилась после побоев.