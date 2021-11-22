Вопросы мэру Бердска: о многолетних «болях» жителей Северного

На ящик "Курьер.Среда" [email protected] пришел вопрос мэру Бердска Евгению Шестернину от Юлии:
Добрый день, уважаемая редакция. Я житель микрорайона Северный. В нашем микрорайоне с каждым годом всё хуже и хуже инфраструктура. Наказы депутату результатов не дают к сожалению. Из года в год одно и то же и даже хуже.
1) Когда жителям микрорайона предоставят общественный транспорт с малым интервалом прибытия, а не один раз в час?
Маршрут 510 совсем убрали и остался только 11, который ходит редко, а автобус и вовсе раз в час. Дети мёрзнут на остановке, чтобы добраться до школы. Школы, как известно, в микрорайоне нет.
2) В микрорайоне нет аптеки и это крайне не удобно. Пенсионерам приходится ходить пешком к базару в ближайшую аптеку. А это не малый путь, если учитывать, что дома № 1, № 3, № 8 находятся очень далеко, почти у моря. Вопрос: Кода будет аптека?
3) Когда установят светофор на выезде с ул.Водобачной на ул.Первомайскую? Аварийные ситуации ежедневно, поток машин по Первомайской очень интенсивный и выехать с ул.Водобачной в сторону г.Новосибирска не возможно.
4) Когда установят шумоотражающее ограждение на железной дороге? Раньше оно было, но по какой-то причине его демонтировали и больше не установили.
5) Необходим ремонт дорожного полотна в микрорайоне и ливневая канализация. Когда это будет?
Микрорайон расположен в живописном месте, на берегу залива и так бездарно всё устроено. Нет транспортной развязки, аптек, школы. Людям элементарно денег негде снять, так как ближайшие банкоматы находятся в центре города. Депутат явно не заинтересован в развитии и процветании своего участка.