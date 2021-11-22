Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
22.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Вопросы мэру Бердска: о многолетних «болях» жителей Северного

4:44:1111/22/2021
0

Микрорайон расположен в живописном месте, на берегу залива и так бездарно всё устроено.

На ящик "Курьер.Среда" [email protected] пришел вопрос мэру Бердска Евгению Шестернину от Юлии: 

Из своих окон северяне Бердска видят символ города - мост. Фото: "Курьер.Среда"

Добрый день, уважаемая редакция. Я житель микрорайона Северный. В нашем микрорайоне с каждым годом всё хуже и хуже инфраструктура. Наказы депутату результатов не дают к сожалению. Из года в год одно и то же и даже хуже.

1) Когда жителям микрорайона предоставят общественный транспорт с малым интервалом прибытия, а не один раз в час?

Маршрут 510 совсем убрали и остался только 11, который ходит редко, а автобус и вовсе раз в час. Дети мёрзнут на остановке, чтобы добраться до школы. Школы, как известно, в микрорайоне нет.

2) В микрорайоне нет аптеки и это крайне не удобно. Пенсионерам приходится ходить пешком к базару в ближайшую аптеку. А это не малый путь, если учитывать, что дома № 1, № 3, № 8 находятся очень далеко, почти у моря. Вопрос: Кода будет аптека?

3) Когда установят светофор на выезде с ул.Водобачной на ул.Первомайскую? Аварийные ситуации ежедневно, поток машин по Первомайской очень интенсивный и выехать с ул.Водобачной в сторону г.Новосибирска не возможно.

4) Когда установят шумоотражающее ограждение на железной дороге? Раньше оно было, но по какой-то причине его демонтировали и больше не установили.

5) Необходим ремонт дорожного полотна в микрорайоне и ливневая канализация. Когда это будет?

Микрорайон расположен в живописном месте, на берегу залива и так бездарно всё устроено. Нет транспортной развязки, аптек, школы. Людям элементарно денег негде снять, так как ближайшие банкоматы находятся в центре города. Депутат явно не заинтересован в развитии и процветании своего участка.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
микрорайон Северныйвопрос мэру
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Реально решить обозначенные проблемы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Задержанный по делу с трупом в багажнике под Петербургом признался в людоедстве
Чудеса святого лика «Скоропослушница»: о чем просят икону Божией Матери 22 ноября. Текст молитвы
Введение во храм Богородицы 4 декабря: Что нужно делать, а что категорически нельзя. Приметы праздника. Текст самой важной молитвы
Мощный обряд на исполнение мечты в полное солнечное затмение 4 декабря 2021 года: Что можно и категорически нельзя делать в эти опасные сутки

Последние новости

Адмирал Попов считает, что российский "Курск" потонул после столкновения с подлодкой НАТО
4:35:36 11/22/2021
Адмирал Попов считает, что российский "Курск" потонул после столкновения с подлодкой НАТО
Георгий Победоносец: день памяти святого верующие отмечают 23 ноября. Подвиг и чудеса великого святого
4:30:41 11/22/2021
Георгий Победоносец: день памяти святого верующие отмечают 23 ноября. Подвиг и чудеса великого святого
Мужчина, тело которого выпало из багажника во время аварии в Ленобласти, был жертвой драки
4:08:47 11/22/2021
Мужчина, тело которого выпало из багажника во время аварии в Ленобласти, был жертвой драки
БердскВ Бердске нашли труп в гаражах на Черемушках: Жена отправилась на поиски мужа и увидела его мертвым
4:02:30 11/22/2021
В Бердске нашли труп в гаражах на Черемушках: Жена отправилась на поиски мужа и увидела его мертвым
Можно ли 23 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день Георгия Победоносца?
4:00:37 11/22/2021
Можно ли 23 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день Георгия Победоносца?
В Новосибирске художник Лоскутов продал «Запрещёнку» за 3600 евро
3:55:08 11/22/2021
В Новосибирске художник Лоскутов продал «Запрещёнку» за 3600 евро
БердскВ Бердске на лыжной базе «Метелица» спасатели экстренно транспортировали 17-летнюю девушку с переломом ноги до скорой помощи. Ехали на снегоходе
3:46:56 11/22/2021
В Бердске на лыжной базе «Метелица» спасатели экстренно транспортировали 17-летнюю девушку с переломом ноги до скорой помощи. Ехали на снегоходе
Певица Адель обиделась на журналиста и ушла с интервью. Он не послушал ее новый альбом
3:44:30 11/22/2021
Певица Адель обиделась на журналиста и ушла с интервью. Он не послушал ее новый альбом
Гороскоп на неделю: что ждет знаки зодиака с 22 по 28 ноября 2021 года
3:44:21 11/22/2021
Гороскоп на неделю: что ждет знаки зодиака с 22 по 28 ноября 2021 года
«Стоп-учет»: попавший в ДТП на Кутузовском проспекте автомобиль с блогером Губденским не был зарегистрирован
3:35:45 11/22/2021
«Стоп-учет»: попавший в ДТП на Кутузовском проспекте автомобиль с блогером Губденским не был зарегистрирован