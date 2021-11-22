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Чем опасен период между лунным и солнечным затмением: особенности влияния между 19 ноября и 4 декабря 2021 года

2:00:1611/22/2021
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Период с 19 ноября по 4 декабря 2021 года принято называть коридором затмений, что имеет свои особенности.

Коридор затмений является одним из самых необычных астрологических явлений. Фото: Pixabay
Коридор затмений является одним из самых необычных астрологических явлений. Фото: Pixabay

В конце 2021 года нас ждет еще два важных астрологических события: 19 ноября случится Лунное затмение, а 4 декабря произойдет Солнечное. Период между ними называется коридором затмений, что имеет свои особенности, которыми необходимо воспользоваться. Этот коридор затмений длится уже несколько дней, но всех ждет еще, как минимум, неделя потока лунной энергии, которая окажет влияние практически на каждого человека, живущего на Земле.

Стоит начать с того, что этот коридор затмений называется кармическим. Наши чувства будут обнуляться, потому что Луна полностью закроет свой лик, и произойдет эмоциональная реинкарнация. Именно этот период станет очень подходящим для работы над собой, своими эмоциями, самооценкой, страхами и ценностями.

Помимо этого, огромное внимание стоит уделить тому, что произойдет коридор затмений на оси Телец-Скорпион. Эти два знака отвечают за ресурсы и их накопление. Под ресурсами имеются ввиду все то, что вы имеете на данный момент: все эмоции, все средства, все деньги, все отношения, все знакомства. В период коридора затмений вам необходимо пересмотреть свое отношение ко всему этому и подумать о том, правильно ли вы ими распоряжаетесь, а также о том, чего вам не хватает. Для этого лучше всего чаще проводить время наедине с собой.

Будьте с этим аккуратнее, потому что в период с 19 ноября по 4 декабря вас будет преследовать повышенная раздраженность. Вам необходимо держать себя в руках и распоряжаться вещами рационально, а не эмоционально. Перед принятием какого-либо решения, опирайтесь, в первую очередь, на рациональность. Стоит отметить, что коридор затмений повлияет на все сферы вашей жизни: финансы, любовь, семья, работа и многое другое, что дорого для вас.

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