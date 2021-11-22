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Рождество 25 декабря и Сочельник 24 декабря: традиции праздника, категорические запреты и самые главные дела

4:45:4011/22/2021
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Рождество и Сочельник очень глубоко почитаются католиками. Именно поэтому соблюдение традиций праздника и подготовка к торжеству очень важны.

Рождественский сочельник отмечается в последний день поста, а именно 6 января. Фото: Pixabay.com
Рождественский сочельник это канун Рождества. Фото: Pixabay.com

24 и 25 декабря являются для католической церкви важными датами. Дело в том, что в это время всеми католиками в мире отмечается Рождество и его канун — Сочельник. К данным праздникам католики готовятся очень ответственно, чтобы отметить их с присущей атмосферой волшебства и с размахом. Дни подготовки и сам праздник проходят в по-настоящему магической и по-домашнему уютной атмосфере.

Традиции и обязательные дела праздников.

Сочельник.

Сочельник — это канун Рождества, который имеет и иное название, а именно «Вигилия», то есть «бдение». В этот день, 24 декабря, в католических семьях принято украшать ёлку, огни которой должны гореть всю ночь, и устанавливать дома ясли, дабы подготовиться к «рождению Иисуса Христа». В разных частях дома помещается омела, которая является сильной защитой от злых духов в этот праздник. В странах Англии омела наделяется романтическим значением — пары, оказавшиеся под ней, должны обменяться поцелуями.
В этот праздник традиционно принято сначала соблюдать строгий пост и есть только сочиво — отваренные в воде зерна пшеницы или ячменя, заправленные медом. Пост принято держать до появления первой звезды. После этого семья собирается за столом, где глава семьи читает отрывок из Евангелие, а затем все вместе приступают к трапезе. По древнему обычаю за столом в Сочельник сначала едят кутью, запивая ее овсяным киселем. Затем приступают к медовой воде и рыбным блюдам, которые разрешены в меню из-за соприкасающейся даты Сочельника с Рождественским постом, пьют клюквенный кисель. После основной трапезы на стол подается сладкая выпечка, а именно 7 ее видов. Некоторые католики кладут под скатерть солому в качестве напоминания о скором рождении Иисуса Христа. Таким образом на праздничный стол выставляется 12 постных блюд в честь двенадцати апостолов Христа, но конкретных ограничений к содержанию блюд нет. После того как трапеза завершится, члены семьи обязательно должны посетить церковь и исповедаться.

Рождество.

Рождество является очень почитаемым праздником среди католиков, который является даже более масштабным, чем Новый год. Его празднование начинается в полночь с рождественской мессы. В это время принято обмениваться подарками с близкими и друзьями. Само празднование Рождества длится 8 дней, то есть до 1 января. Все это время на улицах проходят различные красочные представления, ставятся сценки по библейским сказаниям, проходят колядки с громкими и радостными песнями, с угощениями.

Украшается дом в этот праздник по-особенному. На каминах или на подоконниках устанавливаются красные и белые свечи, которые по возможности горят с самой праздничной трапезы до утра. Также на камин развешиваются праздничные носки, в которые святой Николай (он же Санта) помещает подарки для детей. Небольшую охапку сена укладывают под елку, как напоминание о приходе Иисуса в наш мир. Также из еловых ветвей, шишек, лент, бус и других атрибутов плетется венок, который помещается чаще всего на входную дверь. Он символизирует семейность праздника.

Праздничные столы украшаются традиционными католическими блюдами, чаще всего постными, как и в Сочельник Обязательно на Рождественском столе должны находиться яблоки, орехи, овощные салаты, изюм, рыба. Также, в качестве исключения, в этот день можно употреблять утиное и гусиное мясо, индейку в различных соусах.

Католическим Рождеству и Сочельнику, как и любым другим праздникам, связанным с верой, предписан свой список запретов.

Что нельзя делать в католический Сочельник?

• Заниматься любой домашней работой и рукоделием, например, шить, стирать, мыть и т.д.
• Есть до восхода первой звезды что-то, кроме сочива.
• Садиться в поношенной старой или черной одежде за праздничный стол.
• Переедать.
• Жалеть деньги, бояться их тратить.
• Ругаться и злиться, устраивать скандалы и истерики.
• Выезжать на охоту.

Что нельзя делать в католическое Рождество?

Для католического Рождества предписан такой же список запретов, как и в Сочельник. Однако для него существуют еще некоторые запреты, поскольку это один из самых важных праздников.
• Запрещено гадать на судьбу и любовь.
• Нельзя отказывать в милостыне и помощи просящему.
• Нельзя прогонять гостей.
• Камин или свечи должны гореть дома до самого рассвета.
• После захода солнца нельзя выносить мусор.

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