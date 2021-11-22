У трех знаков зодиака 22 ноября 2021 года будет очень тяжелый день

Да-да! Сейчас мы находимся в Стрельце, с Луной в Раке и с Луной в секстиле Урана, так что же может пойти не так?
Ну, для начала, есть идея, что вы «должны» что-то делать или находиться где-то, о чем вы, казалось, никогда не получали памятку.
Другими словами, вы не там, где должны быть, и все ждут, что вы будете там, где они хотят, пишет Your Tango.
Еще одна возможность для потенциального расстройства связана с секстилем Луны и Ураном, транзитом, который очень хорошо вдохновляет нас поступать по-своему. Звучит потрясающе, правда?
Это пока мы не осознаем , что люди рассчитывают на нас , чтобы это сделать, что здесь, там и т.д. Мы заигрывают с идеей стать разочарованием сегодня для каждого , и это приводит к большой вопрос: что мы делаем?
Что ж, если бы нам было все равно, это был бы не тяжелый день, но нам все равно. Мы не хотим разочаровывать всех и очень хотим, чтобы каждый в нашем кругу хотя бы был доволен нами и тем, что мы даем. От многих из нас в этот день следует ожидать мысли о том, что мы не можем угодить всем и все время.
Знаки зодиака, у которых 22 ноября 2021 года будет тяжелый день:
Овен(21 марта - 19 апреля)
Вам нравится ощущение солнечного света, когда вы снова находитесь в знаке Огня, таком как Стрелец. Он всегда оживляет, заставляет чувствовать себя бодрым и счастливым. Если бы вы только могли сдержать это чувство и взять его с собой сегодня, потому что, к сожалению, Лунный секстиль с Ураном настроит вас только для того, чтобы подвести вас.
Вы чувствуете себя хорошо, готовы - вы хотите покорить мир, это такой мощный день для вас ... пока вы не поймете, что не только никто не слушает, но и ничто из того, что вы делаете или говорите, не влияет ни на что.
Это заставляет вас чувствовать себя слабым, истощенным. Как такое хорошее отношение превратилось в такой гнилой день? Вы, конечно, приложили много усилий, но сегодня, Овен, вам не удастся распознать ваши усилия. Может быть, это хороший знак, чтобы завтра попробовать еще раз.
Рак(21 июня - 22 июля)
Поскольку Луна в Раке, вы будете особенно чувствительны к тому моменту, когда не сможете справиться с критикой, и это именно то, что вы получите сегодня.
Ура, всеобщее любимое дело - критика и осуждение. Вы знаете, что не можете быть таким плохим, каким вас изображают, но, похоже, вы не можете выйти из того фанка, который вы чувствуете в результате того, что вы боксерская груша дня.
Вы бы предпочли просто побыть в одиночестве, оставаться в своей обители, в безопасности от постоянных требований других людей. Ух, люди иногда бывают такими требовательными.
Что делает этот день тяжелым для вас, так это то, что вы не можете его избежать. О, это пройдет, и все вернется к «нормальному», но в этот день вам придется иметь дело с «конструктивной критикой» и множеством фраз: «Ты должен сделать это так ...» Ожидайте, что глаза будут закатываться, с вашей стороны.
Лев(23 июля - 22 августа)
Луна в секстиле с Ураном сегодня не на вашей стороне, и не на чьей-либо стороне. То, как этот транзит может нарушить ваши планы, зависит от того, чего вы ожидаете, а не от того, что вы получаете.
Это может быть финансово, что является настоящим препятствием, если вы ожидаете зарплаты, а она не приходит вовремя. Будучи жестоким Львом, вы можете начать драку с тем, кто несет ответственность за это опоздание, и, поскольку это будет происходить с вами, вы лично воспользуетесь распространенной ошибкой, которая будет неправильным способом поведения.
Вы во власти системы - это не личное, поэтому не сжигайте дом только для того, чтобы доказать свою точку зрения.
Что делает этот день тяжелым для вас, так это ваша чрезмерная реакция на мелочи . Вам заплатят, возможно, произошла ошибка, но мы все исправим. Не позволяйте разочарованию овладеть собой весь день и, если можете, держите огонь при себе. Шутки в сторону.