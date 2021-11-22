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Все даты памяти святого Георгия Победоносца в 2021 и 2022 годах: в чем особенности праздников?

4:00:3511/22/2021
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Георгий Победоносец является очень почитаемой фигурой в христианстве, и ему посвящено сразу несколько дней в христианском календаре.

В православной церкви всегда чтут память всех великомучеников. Фото: Pixabay
В православной церкви всегда чтут память всех великомучеников. Фото: Pixabay

В православной церкви есть широкий ряд Святых великомучеников, память которых должны чтить все верующие христиане. Одной из таких фигур считается Георгий Победоносец, который является олицетворением того, каким должен быть каждый православный человек. Даты, посвященные ему, должен знать каждый, кто пришел к вере в Христа. Каждый год эти даты совпадают, но каждый имеет свое значение.

Стоит начать с истории жизни Святого. Он родился и жил в семье богатых родителей. В юности пошел на военную службу, где выделялся на фоне всех своих сослуживцев, проявляя самые яркие и нужные качества война: храбрость, сила, предусмотрительность. То, что он является практически идеальным воином, заметил сам император Диоклетиан.

Между молодым человеком и правителем сформировались бы очень хорошие отношения, если бы не религиозные взгляды второго. Он хотел возродить языческую веру в Римской империи и искоренить христианство. Георгий встал против и сказал императору о его жестокости, на что тот велел запереть Святого в темнице и подвергнуть мучениям. Его долго мучили, но он терпел ради христианской веры и не сдавался.

Первый праздник отмечается 6 мая, день памяти (преставления) Святого Георгия Победоносца. 16 ноября посвящено обновлению храма в Лидде в IV веке, который был построен в честь него. 23 ноября является днем памяти Георгия в честь колесования Святого. Последняя дата выпадает на 9 декабря, и в этот день чтится память об освящении храма в Киеве Ярославом Мудрым. Все даты не являются переходящими, и отмечаются каждый год в одни и те же даты. Поэтому все празднования 2021 года совпадают с теми, что будут в 2022 году.

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день памятиГеоргий победоносецособенности дня
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