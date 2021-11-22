Федеральная налоговая служба собирается отказаться от 3-НДФЛ

В России глава глава ФНС Даниил Егоров сообщил о том, что ведомство планирует отказаться от справки 3-НДФЛ. Также мужчина сообщил о том, что россияне подают порядка 14 миллионов подобных документов в год. А возможность отказа от такой справки зависит от того, насколько обширный доступ к документам будет у сотрудников организации.
– Мы работаем для того, что система пришла к тому, что деклараций не будет вообще. Отказ от 3–НДФЛ будет произведен для большей части случаев, – сообщил Егоров.
Кроме того, глава ФНС рассказал, что для того, чтобы между сотрудниками ведомства и клиентами возникли доверительные отношения, нужно, чтобы граждане понимали, что ФНС готова пойти на встречу россиянам. Также декларации не придется сдавать, они станут автоматизированными. По такому принципу будут работать все вычеты к 2024 году.
Выплата НДФ осуществляет автоматически, сумма удерживается с заработной платы. Но при получении дарственной на имущество или при продаже имущества, граждане должны расчитывать сумму налоговых выплат и производить ее самостоятельно через декларации.