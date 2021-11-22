В Татарстане с 22 ноября запрещен вход в общественный транспорт без QR-кодов

В Татарстане с 22 ноября запрещен вход в общественный транспорт для граждан, которые не имеют QR-кода о вакцинации от коронавируса. Также при входе будут проверять справку о перенесенном COVID-19 или наличие медотвода. Такое правило будет распространяться на городской, пригородный и межмуниципальный транспорт. Также вход для непривитых граждан будет закрыт и в метро города Казани.
Также замглавы Минтранса региона Андрей Егоров ранее сообщал, что если у пассажира не будет QR-кода, подтверждающего наличие вакцинации от коронавируса, ему придется покинуть транспорт. А с 16-го числа в регионе начался набор сотрудников, которые будет заниматься проверкой таких документов на входных группах метро и в общественном транспорте.
Напомним, ранее портал Курьер.Среда сообщал, что в США внедорожник наехал на толпу людей. Пострадали 40 человек, а пятеро погибли. Все случилось на рождественском параде в городе Уокеша в американском штате Висконсин. Инцидент попал в объективы камер, которые транслировали мероприятие в прямом эфире. На них видно, как красный внедорожник въезжает на закрытую проезжую часть, протаранив ограждения, а далее за автомобилем бежит сотрудник полиции.