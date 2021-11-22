Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
22.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирске молодой человек ударил ногой по лицу полицейского

9:11:3211/22/2021
0

Пьяный задержанный решил показать, кто главный в отделе полиции.

Мужчина ударил полицейского. Фото: Pixabay.com

В одном из полицейских участков в Новосибирске мужчина пнул ногой в лицо сотрудника полиции. Инцидент произошел в ночь на 19 ноября. Нападавший, которому 35 лет находился в состоянии алкогольного опьянения и нанес удар ногой по лицу 23-летнему инспектору ППС. В результате происшествия сотрудник полиции был вынужден обратиться в медучреждение. В Центральной клинической больнице у мужчины был диагностирован ушиб мягких тканей.

Также сообщается, что напавший на сотрудника полиции мужчина не привлекался ранее к административной или уголовной ответственности. А в отделение полиции он был доставлен для составления административного протокола за совершение хулиганства.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что в Татарстане с 22 ноября перестали пускать в общественный транспорт граждан, у которых нет QR-кода о вакцинации от коронавируса или медотвода. Также к использованию транспорта будут допускать личности, у которых имеется справка о перенесенном коронавирусе. С 16-го числа в республике начался набор сотрудников, которые будут осуществлять пропускной контроль.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
нападениеударногойПолиция.В лицо.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Злоумышленник понесет ответственность за совершенное деяние?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Новосибирске молодой человек ударил ногой по лицу полицейского
9:11:32 11/22/2021
В Новосибирске молодой человек ударил ногой по лицу полицейского
Народную артистку Нину Русланову похоронят в Москве. Дата и время прощания
9:07:43 11/22/2021
Народную артистку Нину Русланову похоронят в Москве. Дата и время прощания
БердскПод Бердском снесли дамбу на скандальном острове Огуречном, но в ноябре 2021 года готовят проект новой
9:06:38 11/22/2021
Под Бердском снесли дамбу на скандальном острове Огуречном, но в ноябре 2021 года готовят проект новой
Георгий Победоносец является покровителем всех носителей имен «Георгий», «Жора», «Гога», у которых 23 ноября день Ангела и именины
9:00:18 11/22/2021
Георгий Победоносец является покровителем всех носителей имен «Георгий», «Жора», «Гога», у которых 23 ноября день Ангела и именины
В Новосибирске произошло массовое отравление роллами, купленными в суши-кафе
8:47:40 11/22/2021
В Новосибирске произошло массовое отравление роллами, купленными в суши-кафе
В Татарстане с 22 ноября запрещен вход в общественный транспорт без QR-кодов
8:25:15 11/22/2021
В Татарстане с 22 ноября запрещен вход в общественный транспорт без QR-кодов
Федеральная налоговая служба собирается отказаться от 3-НДФЛ
8:15:32 11/22/2021
Федеральная налоговая служба собирается отказаться от 3-НДФЛ
Жителей Сибири ждут пугающие перепады температур до конца ноября
8:05:54 11/22/2021
Жителей Сибири ждут пугающие перепады температур до конца ноября
Главная молитва Святому Георгию Победоносцу: помогает в любой жизненной ситуации
8:00:04 11/22/2021
Главная молитва Святому Георгию Победоносцу: помогает в любой жизненной ситуации
Врач предупредила о развитии сахарного диабета при коронавирусе
7:44:10 11/22/2021
Врач предупредила о развитии сахарного диабета при коронавирусе