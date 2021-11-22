В Новосибирске молодой человек ударил ногой по лицу полицейского

В одном из полицейских участков в Новосибирске мужчина пнул ногой в лицо сотрудника полиции. Инцидент произошел в ночь на 19 ноября. Нападавший, которому 35 лет находился в состоянии алкогольного опьянения и нанес удар ногой по лицу 23-летнему инспектору ППС. В результате происшествия сотрудник полиции был вынужден обратиться в медучреждение. В Центральной клинической больнице у мужчины был диагностирован ушиб мягких тканей.
Также сообщается, что напавший на сотрудника полиции мужчина не привлекался ранее к административной или уголовной ответственности. А в отделение полиции он был доставлен для составления административного протокола за совершение хулиганства.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что в Татарстане с 22 ноября перестали пускать в общественный транспорт граждан, у которых нет QR-кода о вакцинации от коронавируса или медотвода. Также к использованию транспорта будут допускать личности, у которых имеется справка о перенесенном коронавирусе. С 16-го числа в республике начался набор сотрудников, которые будут осуществлять пропускной контроль.