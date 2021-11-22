В Новосибирске произошло массовое отравление роллами, купленными в суши-кафе

В Новосибирской области в городе Татарске 20 человек отравились едой, которую они купили в суши-кафе «Суши-Хаус». Такая информация появилась на официальном сайте прокуратуры Новосибирской области. Также в сообщении говорится, что всем пострадавшим понадобилась медицинская помощь. Проверка от прокуратуры началась после сообщения Роспотребнадзора о массовом отравлении.
Сейчас в заведении общественного питания сотрудники областной прокуратуры проводят проверку на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» списал, что в Новосибирске 35-летний пьяный мужчина ударил в лицо полицейского. Пьяный нарушитель был доставлен в отделение полиции для составления административного протокола за совершение хулиганства. инспектору ППС, которому 23 года, пришлось обратиться в медучреждение.