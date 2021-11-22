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Невролог сообщил, что после ковида может развиться заикание

9:32:5511/22/2021
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Врач рассказал, что при COVID-19 может произойти все: поражение нервных тканей, отвечающих за речь, не исключение.

Врач о последствиях ковида. Фото: Pixabay.com

В России врач-невролог Павел Хорошев заявил, что переболевшие коронавирусом пациенты могут начать заикаться после выздоровления. По словам доктора, обычной причиной заикания считает логоневроз, однако если у пациента будут поражены зоны, отвечающие за речь, он может начать заикаться. Также специалист заявил, что смело может утверждать, что при COVID-19 может произойти все: поражение нервных тканей, отвечающих за речь не исключение.

Помимо заикания, ковид может привести к воспалению. Причиной такого эффекта стала способность вируса проникать в соответствующую группу клеток. Также COVID-19 может привести к тромбозу, ишемии и инфаркту клеток. Также врач сравнил вирусное заболевание с рассеянным склерозом.

– При склерозе у пациента может проявляться множество различных симптомов. Также может и быть при коронавирусе. Самое ущербное для организма – это возможность возникновения массивного тромбообразования, которые способны забить все участки сосудистого русла, – сообщил доктор.

Врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН, кандидат медицинских наук Алла Струценко считает, что вирусные заболевания носят совершенно разную опасность для организма человека. У пациентов могут возникнуть трудности с терморегуляцией, сосудистые проблемы, нарушение сна и бодрствования. Также Струценко заявила, что со случаями заикания из-за COVID-19 она не сталкивалась.

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коронавирусКовид вакцинаЗакиание.
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