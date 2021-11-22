Народную артистку Нину Русланову похоронят в Москве. Дата и время прощания

В Москве состоится прощание с народной артисткой России Ниной Руслановой. Церемония пройдет 24 ноября в Центральном доме кинематографистов. Похороны актрисы состоятся на Троекуровском кладбище. Такое заявление сделали в Союзе кинематографистов РФ. О смерти Руслановой стало известно в воскресенье, ей было 75 лет. Тогда стало известно, что женщина заразилась ковидом, но отказалась от госпитализации, однако позже врачи настояли на ее приезд в медучреждение.
Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в Харьсковской области. В период с 1985 года по 1988 она была актрисой актрисой Московского академического театра им. В. Маяковского. В 1998 году она получила статус народной артистки России. Также покойная являлась лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.
напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Новосибирской области произошло массовое отравление сушами, купленными в местном кафе. Все случилось в городе Татарске, там сразу 20 человек обратились за медицинской помощью после перекуса в «Суши-Хаус». сейчас в заведении проводится прокурорская проверка.