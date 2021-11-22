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В Ростовской области трое детей скончались от отравления мясом. Еще один малыш и родители в реанимации

9:27:0911/22/2021
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Двое детей скончались сразу, шестилетняя девочка умерла в больнице через некоторое время.

Трое детей отравились насмерть неизвестным веществом. Фото: Pixabay.com

В Октябрьском районе Ростовской области семья отравилась неизвестным веществом. Трое детей шести, семь и восьми лет скончались, еще три человека госпитализированы в тяжелом состоянии, сейчас они находятся в реанимации. Инцидент произошел в станице Бессергеневская. Некоторые из детей являлись приемными. Сейчас сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. По предварительным данным, все они отравились домашним мясом.

Сообщение в полицию о случившемся поступило в воскресенье 21 ноября. Тогда местный врач-фельдшер сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что обнаружила тело семилетней девочки.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что в Новосибирской области произошло массовое отравление сушами, купленными в местном кафе. Пострадавшие 20 человек поступили в медучреждения, всем им понадобилась медицинская помощь, а прокуратура начала проверку по факту соблюдения санитарно-эпидемиологических норм заведением.

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