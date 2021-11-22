В Москве расстреляли актера театра и кино Николая Мариморовича

В Москве неизвестные совершили нападение на актера театра и кино Николая Мариморовича. Нападавшие были вооружены. Они выстрелили в артиста, после чего пострадавшего госпитализировали в медучреждение с огнестрельным ранением. Все случилось на Ясневой улице на Юге столицы. После выстрела злоумышленники похитили личные вещи своей жертвы и скрылись с места преступления.
О состоянии здоровья актера пока нет информации. Мариморович является начинающим актером, а на его счету несколько ролей в театральных спектаклях и кинокартинах.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Ростовской области трое детей скончались от отравления мясом. Еще один малыш и родителей были госпитализированы в больницу, они находятся в реанимации, их состояние оценивается, как тяжелое. По предварительной информации погибшим детям шесть, семь и восемь лет. Некоторые дети семьи были приемными.