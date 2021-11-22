23 ноября – день памяти Георгия Победоносца: светлые открытки великому святому для поздравления своих близких

В День Георгия святого
Мы хотим вам пожелать,
Чтобы мог он вас по жизни
Защищать и охранять.
Пусть победу вам приносит
Покровительство его,
А о бедах и печалях
Чтоб не знали ничего.
В этот день святой Георгий
Победит всё в мире зло,
Пожелаем вам успехов,
Чтоб всегда во всём везло.
Пусть здоровья вам прибавит
Покровитель ваш святой,
А все беды и ненастья
Обойдут вас стороной.
С Днем Георгия святого
Вас я поздравляю,
Пусть разит он зло копьем,
Пусть вас оберегает.
Дарует пусть надежду Отцам и матерям, Щитом надежным будет Воинам — сынам.
Святой Георгий веру
Пусть в душах укрепляет,
Со злом в борьбе извечной
Добро пусть побеждает.
Стихи: Поздравок
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