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23 ноября – день памяти Георгия Победоносца: светлые открытки великому святому для поздравления своих близких

1:45:3511/22/2021
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День памяти святого Георгия Победоносца - 23 ноября.

День памяти святого Георгия Победоносца

В День Георгия святого
Мы хотим вам пожелать,
Чтобы мог он вас по жизни
Защищать и охранять.

Пусть победу вам приносит
Покровительство его,
А о бедах и печалях
Чтоб не знали ничего.

День памяти святого Георгия Победоносца

В этот день святой Георгий
Победит всё в мире зло,
Пожелаем вам успехов,
Чтоб всегда во всём везло.

Пусть здоровья вам прибавит
Покровитель ваш святой,
А все беды и ненастья
Обойдут вас стороной.

День памяти святого Георгия Победоносца

С Днем Георгия святого
Вас я поздравляю,
Пусть разит он зло копьем,
Пусть вас оберегает.

Дарует пусть надежду Отцам и матерям, Щитом надежным будет Воинам — сынам.

Святой Георгий веру
Пусть в душах укрепляет,
Со злом в борьбе извечной
Добро пусть побеждает.

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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