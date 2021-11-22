Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий указывать в СМИ национальность преступника

Парламент Чеченской республики внес в Госдуму России законопроект, согласно которому теперь будет запрещено, указывать национальность и вероисповедание преступника в СМИ. Соответствующий документ появился в электронной базе данных палаты. Создатели такого законопроекта сообщают, что такая информация в медиа может задеть или оскорбить чувства верующих людей и представителей определенных национальностей.
– Мы живем в многонациональной стране, нам нужен тщательный контроль за высказываниями и публикациями. Каждое необдуманное слово с любой стороны может привести к недопониманиям между представителями разных национальностей и сторонниками различных вероисповеданий, – говорится в документе.
Также 11 ноября сообщалось, что правительство Чеченской республики запретило СМИ сообщать национальность и религию лица, совершившего преступление. Сведения касаются, как лиц, относящихся к России так и к странам ближнего зарубежья.