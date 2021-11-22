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Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий указывать в СМИ национальность преступника

10:40:0311/22/2021
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Сведения касаются, как лиц, относящихся к России так и к странам ближнего зарубежья.

В России не будут писать национальность преступника. Фото: Pixabay.com

Парламент Чеченской республики внес в Госдуму России законопроект, согласно которому теперь будет запрещено, указывать национальность и вероисповедание преступника в СМИ. Соответствующий документ появился в электронной базе данных палаты. Создатели такого законопроекта сообщают, что такая информация в медиа может задеть или оскорбить чувства верующих людей и представителей определенных национальностей.

– Мы живем в многонациональной стране, нам нужен тщательный контроль за высказываниями и публикациями. Каждое необдуманное слово с любой стороны может привести к недопониманиям между представителями разных национальностей и сторонниками различных вероисповеданий, – говорится в документе.

Также 11 ноября сообщалось, что правительство Чеченской республики запретило СМИ сообщать национальность и религию лица, совершившего преступление. Сведения касаются, как лиц, относящихся к России так и к странам ближнего зарубежья.

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