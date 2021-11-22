Где и как сидят самые жестокие убийцы и маньяки Новосибирской области: Фамилии, которые не забыть, даже спустя десятки лет

Михаил Юдин убивал девушек в брюкахО том, что в Бердске в далеких 2000-х орудовал серийный маньяк и убийца Михаил Юдин, «Курьер.Среда» совсем недавно рассказывал: с 1999 по 2000 в Бердске неизвестный насиловал и убивал красивых женщин в брюках. За свою «карьеру» маньяка Михаил Юдин - именно так зовут преступника, убил пять женщин. Кроме этого, Юдину предъявили обвинение в восьми изнасилованиях, пяти кражах, в покушении на убийство - жертва чудом осталась жива, а также незаконном проникновении в жилище и уничтожении документов. Кстати, друг Юдина - Алексей Гаськов, который был якобы причастен к одному эпизоду изнасилования, а потом и вовсе взял всю вину на себя, потом был отпущен.
Но через некоторое время мужчину осудили на 10,5 лет за изнасилование несовершеннолетней. Из тюрьмы Гаськов вышел несколько лет назад. А вот Юдин уехал навсегда из Бердска. Сейчас сибиряку больше сорока лет, он отбывает наказание в «Полярной сове» или по официальному - ИК-18. В этом же живописном месте доживают свои жизни: маньяк Пичушкин из Битцевска, бесланский террорист Кулаев, "красноярский Чикатило" Заманов, бывший майор милиции Евсюков, лидер Ореховской ОПГ Буторин и - бердчанин Юдин.
Примечательно, но за последнее время в пожизненной колонии ни один из заключенных не совершил самоубийства. Сама тюрьма находится в поселке Харп (Ямало-Ненецкого автономного округа). Именно с этой тюрьмой было связано несколько скандалов с фальсификацией явок с повинной. Несколько изданий сообщало, что методами психологического и физического воздействия некоторые сотрудники выбили показания почти у 190 заключенных, при том, что в самой «Сове» сидит 450 зэков.
Экс-полицейский Евгений Чуплинский не любил путанИзначально, мы думали, что «дело Юдина» было самым громким в Новосибирской области за последние два десятка лет, но оказалось, что лавры жестокости и ужаса можно смело вручить Евгению Чуплинскому - полицейскому, который убил 19 проституток за 8 лет: с 1998 по 2006. Тогда, много лет назад, вся область содрогалась от страшных находок тел уличных путан. Это был всегда один сценарий: мужчина сильно уродовал красавиц легкого поведения, вырезал сердца, на коже у убитых вырезал стрелки или пентаграммы, а сами тела расчленял. Часто клал с рядом с убитыми различные амулеты и главное - отрезал головы, которые потом складывал в капюшон. Вот такие картины жители Новосибирска находили почти 8 лет, ведь Чуплинский не только не прятал тела, а специально оставлял свою «работу» на видных местах.
Эта жесть прекратилась резко в 2006, однако маньяка поймали лишь в 2018. Примечательно, что экс-страж порядка оказался абсолютно вменяемым: Чуплинский хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает. Кстати, личность 11 путан из 19 до сих пор не установили. Самого «чистильщика» Новосибирска от ночных «бабочек» приговорили к пожизненному сроку и отправили в доживать жизнь в Оренбургский «Черный Дельфин» или по-другому - ИК-6. Сейчас экс-милиционеру, многодетному отцу и самому жестокому убийце всего 56 лет.
По этому же адресу проживают еще два сибиряка - некий Геннадий Шпет, которого осудили еще в 2001 за многочисленные преступления различной тяжести: убийство 7 человек, разбой и покушения на убийства. Сейчас мужчине уже за 60 лет. И в числе заключенных ИК-6 числится Геннадий Шубун, который с особой жестокостью убил двоих людей еще в 1993. Неизвестно, жив ли Шубин, но сейчас ему должно быть уже за 70.
Следующий по списку - таксист Алексей Иванов, который разделял взгляды «чистильщика» Чуплинского. Свою первую проститутку Иванов убил еще в летом 2015, затем осенью этого же года убил еще одну сибирячку. Всех жертв Иванов насиловал, убивал, калечил тела: отрезал гениталии, руки, а потом выбрасывал все в кусты либо сжигал. В общей сложности таксист-маньяк сознался в четырех убийствах женщин. Осудили Иванова в 2016. Сейчас Иванову 41 год, отбывает сибиряк пожизненное наказание в одной из шести тюрем России.
Кстати, в ближайшее время «Курьер.Среда» намерен рассказать чуть подробнее об одной из пожизненных колоний Урала - «Черном Дельфине». Следите за новостями.