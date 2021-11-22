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Дело Элджея о пропаганде наркотиков поступило в суд Москвы: Рэперу грозит крупный штраф

11:35:4711/22/2021
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Пока неизвестно, когда будет рассматриваться дело. Ранее в суд уже поступал протокол на музыканта, но тогда, в октябре, его вернули, пояснив наличием недостатков.

Элджея могут привлечь к ответственности в суде. Фото: sayonaraboy/Instagram

В Зюзинском районном суде Москвы зарегистрирован протокол о незаконной деятельности Элджея. Материал административного дела в отношении рэп-исполнителя Элджея (Алексея Узенюка) о пропаганде наркотических средств, поступил в в суд. Об этом стало известно из заявления пресс-службы суда для РИА Новости.

Музыкант может быть привлечен к ответственности за пропаганду наркотиков с использованием интернета. По статье, которую ему вменяют, рэперу грозит штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей, а для предпринимателей наказание строже — до 100 тысяч рублей.

Ранее в суд уже поступал протокол о пропаганде наркотиков на Элджея, но тогда, в октябре, его вернули, пояснив наличием недостатков.

По этой же статье были наказаны Юрий Дудь и Моргенштерн. Им присудили выплатить по 100 тысяч штрафа. В настоящее время проверяют тексты Моргенштерна на пропаганду запрещенных веществ среди несовершеннолетних. По этой статье наказание намного строже - до 15 лет колонии.

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рэперпропаганданаркотикиподозрениеЭлджей
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