В Новосибирске осудили должницу за дачу взятки судебному приставу: Обвиняемая заявила о провокации

В Новосибирске суд вынес приговор женщине, которая пыталась дать взятку судебному приставу. Об этом 22 ноября сообщили у управлении Следственного комитета по Новосибирской области.
Суд признал обвиняемую виновной по ч. 3 ст. 291 УК РФ - дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий.
Как установил суд, с мая 2020 года в производстве судебного пристава-исполнителя отделения ФССП по Калининскому району Новосибирска находилось сводное исполнительное производство в отношении должницы. Пристав запретил ей продавать автомобиль.
12 января 2021 года фигурантка по делу предложила приставу 30 тыс. рублей. По ее ожиданиям, пристав за эти деньги отменит постановление о запрете совершения регистрационных действий в отношении транспортного средства, принадлежащего подсудимой. Стоит отметить, что сумма взятки является значительным размером.
-Уже через два дня в автомобиля на ул. Народной фигурантка лично передала судебному приставу-исполнителю взятку в размере 20 тыс. рублей за совершение заведомо незаконных действий. Оставшиеся 10 тыс. рублей подсудимая пообещала приставу передать после совершения незаконных действий, - рассказали в региональном управлении СК.
В этот момент должницу задержали с поличным - при передаче денег. Сделали это сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД по Новосибирской области.
Задержанная вину не признала, заявив о провокации со стороны должностных лиц.
Тем не менее суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 40 тыс. рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.