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В Новосибирске осудили должницу за дачу взятки судебному приставу: Обвиняемая заявила о провокации

11:24:2611/22/2021
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Пристав запретил ей продавать автомобиль и она решила откупиться, чтобы сотрудник ФССП отменил это постановление.

Суд назначил условное наказание взяточнице. Фото: Рixabay.com

В Новосибирске суд вынес приговор женщине, которая пыталась дать взятку судебному приставу. Об этом 22 ноября сообщили у управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

Суд признал обвиняемую виновной по ч. 3 ст. 291 УК РФ - дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий.

Как установил суд, с мая 2020 года в производстве судебного пристава-исполнителя отделения ФССП по Калининскому району Новосибирска находилось сводное исполнительное производство в отношении должницы. Пристав запретил ей продавать автомобиль.

12 января 2021 года фигурантка по делу предложила приставу 30 тыс. рублей. По ее ожиданиям, пристав за эти деньги отменит постановление о запрете совершения регистрационных действий в отношении транспортного средства, принадлежащего подсудимой. Стоит отметить, что сумма взятки является значительным размером.

-Уже через два дня в автомобиля на ул. Народной фигурантка  лично передала судебному приставу-исполнителю взятку в размере 20 тыс. рублей за совершение заведомо незаконных действий. Оставшиеся 10 тыс. рублей подсудимая пообещала приставу передать после совершения незаконных действий, - рассказали в региональном управлении СК.

В этот момент должницу задержали с поличным - при передаче денег. Сделали это сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД по Новосибирской области.

Задержанная вину не признала, заявив о провокации со стороны должностных лиц.

Тем не менее суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 40 тыс. рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

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взяткакоррупциясудебный приставвынесли приговор
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