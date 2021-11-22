Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
22.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Задержанный после ДТП с выпавшим трупом людоед признался во втором убийстве под Петербургом

12:49:5211/22/2021
0

Он пояснил, что давно хотел попробовать на вкус человеческое мясо — отрезанный язык убитого брокера приготовил и съел, а тело выбросил в дренажную трубу.

Следователи выяснили, что задержанный совершил еще одно убийство. Фото: Flickr

В воскресенье 21 ноября в Ленинградской области были задержаны два молодых человека, после того, как они попали в ДТП и выронили из машины тело убитого 50-летнего маляра Аркади Казиняна.

Один из задержанных - житель Мурино Егор Комаров, признался во втором преступлении. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник. Он рассказал, что Комаров признался в убийстве 27-летнего брокера, которого нашли в лесопарке «Сосновка» Выборгского района Петербурга.

27 сентября 2020 года в дренажной трубе парка было обнаружено тело брокера с колото-резаными ранами. В ходе допроса задержанный сознался, что напал на жертву и отрезал у нее язык. Мужчина пояснил, что давно хотел попробовать на вкус человеческое мясо — отрезанный язык он взял домой, а тело выбросил в дренажную трубу. Дома мужчина приготовил отрезанный орган, но вкус блюда ему не понравился.

Как сообщал "Курьер.Среда", 21 ноября в Ленинградской области было совершено ДТП. Автомобиль врезался в ограждение на дороге и из его багажника выпало тело убитого человека. Мужчин, которые сбежали с места ДТП, задержали, с ними проводятся мероприятия по выяснению обстоятельств произошедшего.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
преступлениетруп в машиненовое убийство
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Сам признался?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ Бердске перерезавший горло приятелю отправится на 10 лет в колонию: Потерпевший скончался от кровопотери
12:32:40 11/22/2021
В Бердске перерезавший горло приятелю отправится на 10 лет в колонию: Потерпевший скончался от кровопотери
БердскГде и как сидят самые жестокие убийцы и маньяки Новосибирской области: Фамилии, которые не забыть даже спустя десятки лет
12:12:38 11/22/2021
Где и как сидят самые жестокие убийцы и маньяки Новосибирской области: Фамилии, которые не забыть даже спустя десятки лет
Три сестры отравились насмерть в приемной семье, их брат попал в реанимацию на Кубани
12:04:32 11/22/2021
Три сестры отравились насмерть в приемной семье, их брат попал в реанимацию на Кубани
Зачем на Руси 23 ноября обязательно несли в церковь свежеиспеченный хлеб и большой кусок соли?
12:00:00 11/22/2021
Зачем на Руси 23 ноября обязательно несли в церковь свежеиспеченный хлеб и большой кусок соли?
Доллар подскочил выше 74 рублей впервые с 27 августа
11:46:59 11/22/2021
Доллар подскочил выше 74 рублей впервые с 27 августа
Дело Элджея о пропаганде наркотиков поступило в суд Москвы: Рэперу грозит крупный штраф
11:35:47 11/22/2021
Дело Элджея о пропаганде наркотиков поступило в суд Москвы: Рэперу грозит крупный штраф
В Новосибирске осудили должницу за дачу взятки судебному приставу: Обвиняемая заявила о провокации
11:24:26 11/22/2021
В Новосибирске осудили должницу за дачу взятки судебному приставу: Обвиняемая заявила о провокации
Заключенный укусил охранника при обыске перед отправкой штрафной изолятор в колонии Калининграда
11:03:12 11/22/2021
Заключенный укусил охранника при обыске перед отправкой штрафной изолятор в колонии Калининграда
Мощный геомагнитный всплеск в ноябре-2021: чем опасен, и кому нужно быть максимально осторожным 28-29 ноября?
11:00:36 11/22/2021
Мощный геомагнитный всплеск в ноябре-2021: чем опасен, и кому нужно быть максимально осторожным 28-29 ноября?
Больше сотни мигрантов госпитализированы с белорусско-польской границы
10:59:10 11/22/2021
Больше сотни мигрантов госпитализированы с белорусско-польской границы