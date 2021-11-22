Задержанный после ДТП с выпавшим трупом людоед признался во втором убийстве под Петербургом

В воскресенье 21 ноября в Ленинградской области были задержаны два молодых человека, после того, как они попали в ДТП и выронили из машины тело убитого 50-летнего маляра Аркади Казиняна.
Один из задержанных - житель Мурино Егор Комаров, признался во втором преступлении. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник. Он рассказал, что Комаров признался в убийстве 27-летнего брокера, которого нашли в лесопарке «Сосновка» Выборгского района Петербурга.
27 сентября 2020 года в дренажной трубе парка было обнаружено тело брокера с колото-резаными ранами. В ходе допроса задержанный сознался, что напал на жертву и отрезал у нее язык. Мужчина пояснил, что давно хотел попробовать на вкус человеческое мясо — отрезанный язык он взял домой, а тело выбросил в дренажную трубу. Дома мужчина приготовил отрезанный орган, но вкус блюда ему не понравился.
Как сообщал "Курьер.Среда", 21 ноября в Ленинградской области было совершено ДТП. Автомобиль врезался в ограждение на дороге и из его багажника выпало тело убитого человека. Мужчин, которые сбежали с места ДТП, задержали, с ними проводятся мероприятия по выяснению обстоятельств произошедшего.