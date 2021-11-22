Новую версию гибели подлодки «Курск» высказал адмирал Попов: Субмарина столкнулась с подводной лодкой НАТО

12 августа 2000 года в России произошла одна из самых страшных трагедий — гибель подлодки Курск. До сих пор по поводу причин и последствий происшествия много неразрешенных вопросов.
Бывший главком Северного флота Вячеслав Попов предположил, что трагедия могла произойти после того, как «Курск» столкнулся с подлодкой НАТО. Дело в том, что тогда заявляли, что слышали сигнал SOS с места аварии субмарины, однако на российских подлодках нет механизма, который издает сигнал тревоги, а в натовских субмаринах он встроен.
Служивший на момент катастрофы на Северном флоте, адмирал Попов командовал им. Он считает, что иностранная подлодка следила за «Курском» и могла столкнуться с ней и тоже пострадать от взрыва боезапаса на российском судне.
- Я получил доклад, что стуки эти подаются не рукой человека непосредственно, а механизмом, каким-то автоматом. Вот, и подчеркиваю, у нас, на наших подводных лодках, ни таких механизмов, ни систем для подачи этого сигнала нет. Поэтому подавать его могла только подводная лодка иностранная, — сказал адмирал для РИА Новости.
Как рассказал бывший главком, при приближении к источнику стука специалисты увидели лежащую неподвижно субмарину, а недалеко от нее находился «Курск». Попов убежден, что даже знает название иностранной подводной лодки, но не может его озвучить, так как нет никаких доказательств догадок.
Во время учений в Баренцевом море 12 августа 2000 года потерпела крушение подлодка «Курск». 118 членов экипажа погибли. По официальной версии произошла утечка компонентов топлива торпеды, вызвавшая взрыв остальных боеприпасов.