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Новую версию гибели подлодки «Курск» высказал адмирал Попов: Субмарина столкнулась с подводной лодкой НАТО

1:11:5111/22/2021
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12 августа 2000 года погибли 118 российских моряков-подводников. С подлодки НАТО исходил сигнал SOS, тогда как на отечественных субмаринах данный сигнал не предусмотрен.

Подводная лодка "Курск" могла столкнуться с другой субмариной. Фото: Wikimedia Commons

12 августа 2000 года в России произошла одна из самых страшных трагедий — гибель подлодки Курск. До сих пор по поводу причин и последствий происшествия много неразрешенных вопросов.

Бывший главком Северного флота Вячеслав Попов предположил, что трагедия могла произойти после того, как «Курск» столкнулся с подлодкой НАТО. Дело в том, что тогда заявляли, что слышали сигнал SOS с места аварии субмарины, однако на российских подлодках нет механизма, который издает сигнал тревоги, а в натовских субмаринах он встроен.

Служивший на момент катастрофы на Северном флоте, адмирал Попов командовал им. Он считает, что иностранная подлодка следила за «Курском» и могла столкнуться с ней и тоже пострадать от взрыва боезапаса на российском судне.

- Я получил доклад, что стуки эти подаются не рукой человека непосредственно, а механизмом, каким-то автоматом. Вот, и подчеркиваю, у нас, на наших подводных лодках, ни таких механизмов, ни систем для подачи этого сигнала нет. Поэтому подавать его могла только подводная лодка иностранная, — сказал адмирал для РИА Новости.

Как рассказал бывший главком, при приближении к источнику стука специалисты увидели лежащую неподвижно субмарину, а недалеко от нее находился «Курск». Попов убежден, что даже знает название иностранной подводной лодки, но не может его озвучить, так как нет никаких доказательств догадок.

Во время учений в Баренцевом море 12 августа 2000 года потерпела крушение подлодка «Курск». 118 членов экипажа погибли. По официальной версии произошла утечка компонентов топлива торпеды, вызвавшая взрыв остальных боеприпасов.

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крушениеподлодкастолкновение
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