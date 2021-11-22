Российским пенсионерам могут выплатить по 15 000 рублей к Новому году, заявили в Госдуме

В сентябре пенсионеры России получили по 10 тысяч рублей от государства. По истечении менее двух месяцев пенсии стало хватать на еще меньшее количество продуктов и лекарств, чем ранее. Инфляция в стране уже не шагает, а бежит, ее уровень на продукты достиг двухзначных показателей.
Теперь российские власти могут объявить о новогодних выплатах для пенсионеров, допустил депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. В разговоре с «Секретом фирмы» он рассказал, что поводом для выплат могут стать не только растущие цены, но и ухудшение настроений в обществе из-за введения QR-кодов для посещения общественных мест.
- Перед Новым годом вполне может быть принято решение о выплатах, чтобы подкормить зависимые слои населения на фоне протестов против QR-кодов. Просто так кормить пенсионеров разовыми выплатами власть не будет, — сказал он.
Обухов предположил, что выплата может быт в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Зависимые слои населения должны быть немного задобрены властями, - заявил депутат.
Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в Центробанке заявили о высоком росте на продукты и товары первой необходимости. По итогам 2021 года уровень инфляции может достигнуть 7,4-7,9% годовых. В 2022 году рост цен не прекратится, специалисты предсказывают скачкообразные изменения в ценниках.