Комиссия Госдумы лишила коммуниста Рашкина депутатской неприкосновенности из-за убитого им лося

В Комиссии Госдумы по мандатным вопросам прошло обсуждение вопроса о депутате Рашкине. Парламентарии приняли решение - дать согласие на представление генпрокурора России о лишении депутатской неприкосновенности члена КПРФ Валерия Рашкина, который подозревается в незаконной охоте на лося. Об этом стало известно из сообщения на сайте Госдумы.
Как ранее заявлял представитель генпрокуратуры Сергей Бочкарев, в Госдуме должны принять решение не только о снятии неприкосновенности и возможности возбудить уголовное дело, но и о том, чтобы проводить следственные мероприятия и избирать меру пресечения.
В комиссии приняли решение на основании того, что все равны перед законом и разобраться в деле нужно с точки зрения справедливости.
Ранее Валерий Рашкин сам выражал готовность принимать участие в расследовании и сотрудничать с СК, прокуратурой и профильной комиссией.
Решение группа депутатов приняла после того, как тринадцать парламентариев проголосовали за, три — против. Теперь на 25 ноября намечено заседание Госдумы, где и будет принято решение о статусе Валерия Рашкина.
Напомним, что 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося. Сначала парламентарий заявлял, что нашел подстреленное животное в лесу. Но позже признался в браконьерстве и пообещал сотрудничать со следствием.