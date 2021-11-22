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Мощный взрыв газа уничтожил дом в Махачкале: Из-под завалов достали погибшего и четверых раненых детей

2:44:1111/22/2021
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На месте происшествия продолжается спасательная операция - в подвале могут находиться три человека. Разрушенное здание принадлежит фирме «Декоративные культуры» и частично использовалось под жилье для шести семей. 

В подвале разрушенного взрывом газа частного дома в Махачкале могут находиться люди. Фото: ГУ МЧС по Дагестану

Взрыв газа произошел в частном здании в Махачкале на проспекте Амет-Хана Султана 22 ноября. После взрыва в доме начался сильный пожар на площади 120 кв. метров. В результате происшествия погиб один человек, тело которого извлекли из-под завалов. Достали также четверых детей, их увезли в больницу.

На месте происшествия продолжается спасательная операция - в подвале могут находиться три человека.

Но достать из без спецтехники невозможно, так как обрушились бетонные плиты перекрытия. В настоящий момент экскаватор расчищает проезд. Спасатели пилят перекрытия болгарками.

Здание принадлежит фирме «Декоративные культуры» и частично использовалось под жилье для шести семей.

По факту взрыва в жилом здании прокуратура Дагестана организовала проверку, на место выехал зампрокурора республики Андрей Потапов.

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