Мощный взрыв газа уничтожил дом в Махачкале: Из-под завалов достали погибшего и четверых раненых детей

Взрыв газа произошел в частном здании в Махачкале на проспекте Амет-Хана Султана 22 ноября. После взрыва в доме начался сильный пожар на площади 120 кв. метров. В результате происшествия погиб один человек, тело которого извлекли из-под завалов. Достали также четверых детей, их увезли в больницу.
На месте происшествия продолжается спасательная операция - в подвале могут находиться три человека.
Но достать из без спецтехники невозможно, так как обрушились бетонные плиты перекрытия. В настоящий момент экскаватор расчищает проезд. Спасатели пилят перекрытия болгарками.
Здание принадлежит фирме «Декоративные культуры» и частично использовалось под жилье для шести семей.
По факту взрыва в жилом здании прокуратура Дагестана организовала проверку, на место выехал зампрокурора республики Андрей Потапов.