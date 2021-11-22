У Марины Хлебниковой на местах ожогов началось заражение: Она всей еще находится в коме и поучает питание через зонд

После пожара в квартире Марины Хлебниковой о ее состоянии не перестают сообщать разные источники. Стало известно, что 56-летнюю артистку отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, но пока она находится в медикаментозном сне. Также у Хлебниковой началось заражение на месте многочисленных ожогов, из-за чего температура поднялась почти до 39 градусов.
Кормление пострадавшей от пожара происходит через зонд, в настоящее время ей проводится антибактериальная терапия, ежедневно переливается плазму.
С 18 ноября Марина Хлебникова находится в Институте имени Склифасовского. Для вокалистки требуется много крови, близкие Марины просят неравнодушных граждан сдавать ее для пострадавшей.
После происшествия появилось много разных мнений об образе жизни певицы, некоторые СМИ муссируют информацию об алкоголизме, который стал результатом депрессии, однако эти слухи напрочь отвергает близкий друг Марины, автор ее песен Дмитрий Чижов.
- 17 ноября мы с Мариной вернулись в Москву с концертов. На 100 процентов опровергаю слухи о ее депрессии и алкоголизме. За 30 лет знакомства никогда не видел ее в таком состоянии, — рассказывал Чижов «СтарХиту».