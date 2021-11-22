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Расследование загадочной смерти российской гандболистки в Польше закрыли из-за отсутствия улик

3:11:5811/22/2021
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На вечеринке по случаю окончания чемпионата Европы 2019 года в Польше оборвалась жизнь талантливой российской гандболистки Екатерины Королевой.

Екатерина Королева подавала большие надежды. Фото: Федерация гандбола России

Польские следователи закрыли уголовное дело о непредумышленном убийстве, возбужденное по факту трагической гибели восходящей звездой российского гандбола Екатерины Королевой. На вечеринке по случаю закрытия чемпионата Европы-2019 она прыгнула с пирса в воду и утонула при невыясненных обстоятельствах.

Сначала полицейские подозревали в убийстве друга спортсменки из мужской сборной России по гандболу. Но его отпустили в Россию при условии, что он вернется в Польшу по первому требованию. А улик против него так и не нашли. Причиной смерти назвали утопление в результате несчастного случая.

В 2019 году Королеву взяли в сборную России по пляжному гандболу на чемпионат Европы в Польше. Россиянки заняли там девятое место. Турнир завершался большой вечеринкой спортсменов. Поздно вечером Екатерина прыгнула в озеро Шелонг Малы в неположенном месте.

Ее вытащили из воды без сознания. Врачи не смогли спасти девушку.  Ее родные заявляли, что она прекрасно плавала.

Федерация гандбола России предоставляла всю необходимую информацию следственным органам Польши. Но почему Екатерина решила прыгнуть в воду, так и осталась тайной.

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