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Затраты на реабилитацию пациентов после коронавируса подсчитала эксперт

3:30:0211/22/2021
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Службой обязательного медицинского страхования оценила реабилитацию одного пациента стоит около 40 тыс. рублей.

Эксперт оценила затраты на реабилитацию пациентов после ковида. Фото: Минздрав Новосибирской области
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Реабилитация одного пациента после перенесенной коронавирусной пневмонии стоит около 40 тыс. рублей. Такую цифру 22 ноября привела завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

-Было подсчитано службой обязательного медицинского страхования: реабилитация одного пациента стоит около 40 тыс. рублей. Бремя на амбулаторную службу очень большое, - заявила она в ходе круглого стола "Современные тенденции профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19".

На сегодняшний день  в России с начала пандемии выявили 9 366 839 случаев заражения коронавирусом, вылечились 8 053 643 пациентов, скончались 265 336 заболевших ковидом. По всей стране вводят всевозможные ограничения, подталкивая россиян к вакцинации. В понедельник стало известно, что первый регион ввел обязательную самоизоляцию для непривитых жителей - в ХМАО им запрещено выходить из дома до 5 декабря.

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