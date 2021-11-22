Затраты на реабилитацию пациентов после коронавируса подсчитала эксперт

Реабилитация одного пациента после перенесенной коронавирусной пневмонии стоит около 40 тыс. рублей. Такую цифру 22 ноября привела завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.
-Было подсчитано службой обязательного медицинского страхования: реабилитация одного пациента стоит около 40 тыс. рублей. Бремя на амбулаторную службу очень большое, - заявила она в ходе круглого стола "Современные тенденции профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19".
На сегодняшний день в России с начала пандемии выявили 9 366 839 случаев заражения коронавирусом, вылечились 8 053 643 пациентов, скончались 265 336 заболевших ковидом. По всей стране вводят всевозможные ограничения, подталкивая россиян к вакцинации. В понедельник стало известно, что первый регион ввел обязательную самоизоляцию для непривитых жителей - в ХМАО им запрещено выходить из дома до 5 декабря.