Москвич два дня полз до дома с переломом бедра и скончался в больнице с воспалением легких

Житель Москвы на улице при падении сломал шейку бедра и два дня полз до дома. В конце концов он скончался в больнице. Почему получившему травму 54-летнему человеку, два дня находившемуся на улице, никто не помог, сейчас выясняет полиция.
Инцидент случился в поселке Коммунарка. Пока мужчина ползком добирался до дома с серьезным переломом, он подхватил воспаление легких.
Через неделю москвич вызвал скорую помощь, его госпитализировали. Но спасти его не удалось, поскольку состояние здоровья уже было критическим. , которым и рассказал о своих злоключениях. К этому моменту болезнь у него уже сильно прогрессировала, и врачам не удалось его спасти.
По данным РЕН ТВ, травму он получил еще 5 ноября, а врачей вызвал 12 ноября. Стало известно, что пациент скончался в больнице 21 ноября.