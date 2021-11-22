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Москвич два дня полз до дома с переломом бедра и скончался в больнице с воспалением легких

3:47:5511/22/2021
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Почему получившему травму 54-летнему человеку, два дня находившемуся на улице, никто не помог, сейчас выясняет полиция.  

Москвич с переломом шейки бедра два дня умирал на улице. Фото: Минздрав Новосибирской области
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Житель Москвы на улице при падении сломал шейку бедра и два дня полз до дома. В конце концов он скончался в больнице. Почему получившему травму 54-летнему человеку, два дня находившемуся на улице, никто не помог, сейчас выясняет полиция.

Инцидент случился в поселке Коммунарка. Пока мужчина ползком добирался до дома с серьезным переломом, он подхватил воспаление легких.

Через неделю москвич вызвал скорую помощь, его госпитализировали. Но спасти его не удалось, поскольку состояние здоровья уже было критическим. , которым и рассказал о своих злоключениях. К этому моменту болезнь у него уже сильно прогрессировала, и врачам не удалось его спасти.

По данным РЕН ТВ, травму он получил еще 5 ноября, а врачей вызвал 12 ноября. Стало известно, что пациент скончался в больнице 21 ноября.

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переломскончался в больницеползкомвоспаление легких
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