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Россиянам назвали размер пенсии в 2022 году после заявления Путина о повышении выплат на 8,6%

4:12:5711/22/2021
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Аналитики не исключают, что повышение пенсий выше уровня инфляции достигнут разовыми выплатами весной будущего года.

Определен возможный размер пенсии в РФ с учетом повышенной индексации в 2022 году. Фото: Рixabay.com
Сюжет: Все пособия Путина
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Минтруд опроверг: Лишать детских пособий выигравших в лотерею россиян не будут, но "шальные деньги" учтут в доходахПутин заявил о росте социальных выплат и пенсий россиянам в 2022 годуЕщё 587 новости

Какой размер пенсий окажется после индексации в 2022 году, подсчитали эксперты. Точная информация появится 23 ноября после второго чтения бюджета в Госдуме.

Ранее предполагалось повысить страховые пенсии на 5,9% (до 18 521 рубля), а социальные – на 7,7% (до 10 307 рублей). Но президент России Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции - на 8,6%, сообщал "Курьер.Среда".

По словам старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, не исключено, что с начала года пенсии проиндексируют согласно "базовым прогнозам", а весной пенсионерам перечислят разовые выплаты.

-В итоге пенсии, так или иначе, будут повышены где-то на 8-8,1%, вряд ли больше. В этом случае средний размер страховых пенсий дойдет до 18 840 рублей, - цитирует эксперта "Московский комсомолец". - Это позволит и исполнить требования президента, и не перегрузить бюджет...

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размер пенсийвыше уровня инфляциииндексацииВыплаты.Анна Бодрова
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