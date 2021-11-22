Россиянам назвали размер пенсии в 2022 году после заявления Путина о повышении выплат на 8,6%

Какой размер пенсий окажется после индексации в 2022 году, подсчитали эксперты. Точная информация появится 23 ноября после второго чтения бюджета в Госдуме.
Ранее предполагалось повысить страховые пенсии на 5,9% (до 18 521 рубля), а социальные – на 7,7% (до 10 307 рублей). Но президент России Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции - на 8,6%, сообщал "Курьер.Среда".
По словам старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, не исключено, что с начала года пенсии проиндексируют согласно "базовым прогнозам", а весной пенсионерам перечислят разовые выплаты.
-В итоге пенсии, так или иначе, будут повышены где-то на 8-8,1%, вряд ли больше. В этом случае средний размер страховых пенсий дойдет до 18 840 рублей, - цитирует эксперта "Московский комсомолец". - Это позволит и исполнить требования президента, и не перегрузить бюджет...