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Больше, чем шагомер: новые возможности обычного фитнес-трекера открыли исследователи

11:00:0411/22/2021
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Частота сердечных сокращений выше ожидаемого уровня, которая отправляется нам с устройства, говорит, что у ребенка может быть боль или кровотечение, в то время как количество шагов ниже нормы предполагает, что ребенок может быть прикован к постели.

Недавнее исследование, показало, что использование носимого устройства для отслеживания частоты сердечных сокращений и физической активности ребенка после операции может помочь врачам. Фото: Pixabay.com

Недавнее исследование, проведенное детской больницей Энн и Роберта Х. Лурье в Чикаго, показало, что использование носимого устройства потребительского уровня для отслеживания частоты сердечных сокращений и физической активности ребенка после операции может помочь врачам решить, идет ли восстановление в домашних условиях, как ожидалось, или Посещение отделения неотложной помощи (ED) необходимо для устранения возможных осложнений. Их результаты, опубликованные в Журнале детской хирургии, показывают, что этот более доступный и широко доступный метод мониторинга может способствовать более раннему вмешательству или потенциально предотвратить ненужное посещение отделения неотложной помощи, если клиницисты сочтут физиологические данные обнадеживающими.

«Наше исследование демонстрирует убедительные предварительные доказательства того, что объективные данные с носимых устройств в сочетании с отчетом родителей о выздоровлении ребенка могут улучшить сортировку и направить незапланированное последующее наблюдение после операции», - сказал старший автор Физан Абдулла, доктор медицинских наук. , Заведующий отделением детской хирургии Lurie Children's и профессор хирургии Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета. «Частота сердечных сокращений выше ожидаемого уровня, которая отправляется нам с устройства, говорит врачам, что у ребенка может быть боль или кровотечение, в то время как количество шагов ниже нормы предполагает, что ребенок может быть прикован к постели и у него есть осложнения дома. В нашем исследовании фокус-группы мы обнаружили, что эти данные помогают врачам принимать решения, когда родитель звонит с проблемами», пишет medicalxpress.com.

Предыдущее исследование доктора Абдуллы и его коллег использовало данные носимых устройств потребительского уровня для количественной оценки ожидаемой траектории восстановления при определенных операциях. Они наблюдали за 200 пациентами после операции и обнаружили закономерности в различных процедурах. Эта информация использовалась в текущем исследовании в качестве основы, по которой они судили, является ли ситуация тревожной или обнадеживающей.

В текущем исследовании врачей попросили оценить три реальных сценария, которые включали сводку разговоров родителей с носимыми данными или без них. Когда они представлены с обнадеживающими данными на носимых устройствах, вероятность того, что они порекомендуют посещение отделения неотложной помощи, значительно снизилась. Аналогичным образом, их вероятность порекомендовать немедленное посещение отделения неотложной помощи значительно увеличилась на основании данных, касающихся носимых устройств. Даже когда носимые данные пациента не повлияли на его решение, врачи сообщили, что это повысило их уверенность в принятии решений при ответе на телефонные звонки родителей.

«В рамках текущего исследования мы разрабатываем алгоритмы машинного обучения, которые будут предупреждать врачей о носимых данных», - сказал д-р Абдулла, председатель совета учредителей компании Orvar Swenson по детской хирургии. «Это позволило бы нам вмешаться еще раньше и потенциально улучшить исход ребенка».

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