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Профессор кардиологии: Все чаще люди страдают сердечными приступами. Как защитить себя?

7:00:3711/22/2021,Мелисса Стрифлер [Melissa Strifler]
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Даже если вы живете здоровым образом, не курите и хорошо питаетесь, может существовать остаточный риск, если у вас есть семейный или генетический анамнез.

Курение - один из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Фото: Pixabay

Ежегодно около 300 000 немцев страдают от сердечного приступа. Есть четыре ключевых фактора здоровья сердца, большинство из которых в значительной степени находятся в ваших руках. Ульф Ландмессер, директор кардиологической клиники Шарите в Берлине, рассказывает, как легко сохранить здоровье сердца.

Сердечно-сосудистые заболевания - одна из самых частых причин смерти в Германии. Только от сердечных приступов ежегодно в этой стране страдают около 300 000 человек. Профилактика проста: небольшие изменения в повседневной жизни могут значительно улучшить здоровье сердца, пишет Focus Online.

FOCUS Online побеседовал с Ульфом Ландмессером, директором кардиологической клиники Берлинского Шарите. В видео он объясняет решающие факторы здорового образа жизни - и не только от них выигрывает сердце:

Бросить курить

Курение - один из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Он способствует развитию атеросклероза, то есть кальцификации сосудов. Табачный дым также сужает кровеносные сосуды и, таким образом, повышает кровяное давление. Но от этого страдает и снабжение сердечной мышцы кислородом.

Если вы бросите курить, через короткое время улучшится снабжение сердечной мышцы кислородом и снизится артериальное давление. Примерно через два года бывшие курильщики подвергаются так же высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, как и некурящие.

Регулярно занимайтесь спортом на выносливость

По словам Ландмессера, слишком мало упражнений также является фактором риска сердечных заболеваний. Кардиологи рекомендуют делать упражнения на выносливость не реже трех раз в неделю - около 30 минут.

Это значительно снижает риск заболевания, поддерживая сердечно-сосудистую систему и работу сердца. Кроме того, занятия спортом на выносливость поднимают настроение, что также положительно влияет на ум.

Придерживайтесь здоровой диеты

Здоровье сердца проходит через желудок: Ульф Ландмессер рекомендует употреблять здоровую пищу для здоровья сердца. Для этого следует полагаться на смесь фруктов и овощей, хороших масел, рыбы и нежирного мяса. С другой стороны, вам следует избегать красного и жирного мяса и сладких продуктов.

Проверить врожденные факторы риска

Даже если вы живете здоровым образом, не курите и хорошо питаетесь, может существовать остаточный риск, если у вас есть семейный или генетический анамнез. Есть ли у кого-нибудь в вашей семье болезнь сердца или врожденный порок сердца? Если вы можете ответить «да» на любой из этих вопросов или не уверены, вам следует пройти обследование у кардиолога, чтобы исключить возможность предварительного стресса. Благодаря раннему выявлению и устранению факторов риска, таких как высокое кровяное давление или уровень липидов, сердечного приступа часто можно избежать.

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курениесердечный приступанамнез
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