Профессор кардиологии: Все чаще люди страдают сердечными приступами. Как защитить себя?

Ежегодно около 300 000 немцев страдают от сердечного приступа. Есть четыре ключевых фактора здоровья сердца, большинство из которых в значительной степени находятся в ваших руках. Ульф Ландмессер, директор кардиологической клиники Шарите в Берлине, рассказывает, как легко сохранить здоровье сердца.
Сердечно-сосудистые заболевания - одна из самых частых причин смерти в Германии. Только от сердечных приступов ежегодно в этой стране страдают около 300 000 человек. Профилактика проста: небольшие изменения в повседневной жизни могут значительно улучшить здоровье сердца, пишет Focus Online.
FOCUS Online побеседовал с Ульфом Ландмессером, директором кардиологической клиники Берлинского Шарите. В видео он объясняет решающие факторы здорового образа жизни - и не только от них выигрывает сердце:
Бросить куритьКурение - один из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Он способствует развитию атеросклероза, то есть кальцификации сосудов. Табачный дым также сужает кровеносные сосуды и, таким образом, повышает кровяное давление. Но от этого страдает и снабжение сердечной мышцы кислородом.
Если вы бросите курить, через короткое время улучшится снабжение сердечной мышцы кислородом и снизится артериальное давление. Примерно через два года бывшие курильщики подвергаются так же высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, как и некурящие.
Регулярно занимайтесь спортом на выносливостьПо словам Ландмессера, слишком мало упражнений также является фактором риска сердечных заболеваний. Кардиологи рекомендуют делать упражнения на выносливость не реже трех раз в неделю - около 30 минут.
Это значительно снижает риск заболевания, поддерживая сердечно-сосудистую систему и работу сердца. Кроме того, занятия спортом на выносливость поднимают настроение, что также положительно влияет на ум.