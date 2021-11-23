Как появляются супербактерии и почему тут виноваты антибиотики?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала устойчивость к антибиотикам «одной из самых больших угроз глобальному здоровью, продовольственной безопасности и развитию».
Это произошло после того, как эксперты десятилетиями предупреждали, что чрезмерное использование антибиотиков затрудняет борьбу с бактериями, для уничтожения которых были созданы лекарства, пишет medicalxpress.com.
Рассмотрим проблему подробнее.
Что такое устойчивость к антибиотикам?Антибиотики - это лекарства, которые либо уничтожают бактерии, либо препятствуют их размножению. Пенициллин, открытый в 1928 году, стал первым антибиотиком, массово производимым после Второй мировой войны.
Но со временем повсеместное уничтожение бактерий, уязвимых для антибиотиков, уступило место распространению более устойчивых бактерий.
Устойчивые к антибиотикам микробы также могут передавать свою защиту бактериям, которые традиционно были уязвимы для лекарств.
«Большинство случаев резистентности, которые мы наблюдаем, особенно случаи, которые быстро распространяются и опасны, - вызваны этой способностью передавать резистентность», - сказал AFP микробиолог Кристиан Лестерлин.
В результате антибиотики становятся менее эффективными против инфекций.
Это наша вина?Устойчивость к антибиотикам - естественное явление, но люди ускорили этот процесс за счет широкого и чрезмерного использования сильнодействующих лекарств.
Около 20 лет назад развитые страны начали предупреждать об опасности использования антибиотиков для лечения сезонного гриппа, который вызывается вирусом, а не бактериями.
Примерно к 2010 году использование антибиотиков у людей стабилизировалось в богатых странах , хотя их распространенность растет в развивающихся странах, поскольку люди получают лучший доступ к лекарствам.
В отчете Университета Джона Хопкинса за 2018 год было обнаружено, что мировое потребление антибиотиков увеличилось на 65 процентов с 2000 по 2015 год за счет пользователей в странах с низким и средним уровнем доходов.
Регулярное лечение скота антибиотиками вызывает растущую озабоченность в связи с запретом Европейского Союза в 2006 году использовать антибиотики для стимулирования роста скота.
Но эта практика продолжала расти во всем мире, и в 2017 году ВОЗ выпустила руководящие принципы, рекомендующие больше не получать профилактические антибиотики для домашнего скота.
Устойчивые штаммы бактерий среди рыб и животных могут не только нарушить производство продуктов питания, но и снизить эффективность антибиотиков у людей.
Какие опасности?Самый большой риск для человека - это заражение бактериями, которые нельзя вылечить с помощью существующих сегодня антибиотиков.
Вспышки устойчивых к лекарствам «супербактерий» в больницах вызывают серьезную озабоченность.
Исследование 2018 года в The Lancet журнале показало, что в 2015 году более 670000 человек в Европейском Союзе заболели пятью штаммами устойчивых к антибиотикам бактерий, и, по оценкам, в результате умерло 33110 человек.
По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний, около 35 000 человек в США ежегодно умирают от инфекций, вызываемых супербактериями.
В 2019 году ВОЗ предупредила, что только 65 стран в мире собирают данные об использовании антибиотиков, что привело к нехватке информации об их использовании в развивающихся странах.
Что мы можем сделать?Антибиотики следует использовать с осторожностью, и ВОЗ предлагает разделить лекарства на три категории для использования людьми: доступ, наблюдение и резерв.
По совету ВОЗ, антибиотики из группы «Доступ» должны составлять не менее 60 процентов от общего потребления, а лекарства из других категорий зарезервированы для случаев, когда другие антибиотики не помогли.
Предпочтение антибиотиков из группы Access снижает риск резистентности, поскольку они нацелены на конкретную бактерию, а не сразу на несколько.