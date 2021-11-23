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Магнитная буря 23 ноября 2021: неспокойное Солнце решило взять перерыв – умеренная магнитосфера ожидается в этот день

10:45:3811/22/2021,София Мальцева
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Космическая погода существенно влияет на состояние людей, страдающих патологиями нервной системы, ишемической болезнью сердца, стенокардией.

Виновником геомагнитных волнений становится наше неспокойное Солнце. Фото: Pixabay.com

Прогнозы космической погоды показывают 23 ноября умеренно-спокойное геомагнитное поле. В этот день с утра обстановка будет максимально спокойной. Однако в 13.00 по новосибирскому времени сменится на бурю в два балла.

Виновником геомагнитных волнений становится наше неспокойное Солнце, которое временами делает резкие выбросы заряженных частиц в космическое пространство, а они достигают нашу планету с помощью солнечного ветра, создавая колебания магнитосферы Земли. Чем сильнее вспышка, тем быстрее и мощнее будет геоудар. А от него, в свою очередь, зависит длительность и сила магнитной бури.

Как показывают исследования, геомагнитные бури могут сильно повлиять на состояние здоровья человека, вызывая плохое самочувствие. Однако чувствительность каждого человека к этому явлению различна. Кто-то может испытать лишь небольшую перемену настроения в то время, когда другой человек может испытать серьезные симптомы.

Космическая погода существенно влияет на состояние людей, страдающих патологиями нервной системы, ишемической болезнью сердца, стенокардией. Во времена повышенной активности Солнца увеличивается частота сердечных приступов и инсультов.

Метеозависимые люди испытывают изменения кровяного давления, ведь во время магнитных бурь может происходить выброс адреналина и приток крови. Из-за чего возникает головокружение, головные боли и мигрени с ощущением давления в голове.

Как чувствовали себя наши читатели?

Бессонница, усталость и болезненное состояние.

Нервное напряжение и головная боль.

Гул во всем теле, кости ломит.

Ощущение жара, суставы ломит.

Как справиться с плохим самочувствием метеозависимым?

Не нагружайте себя физическими нагрузками в такие периоды. Постарайтесь не есть жирную и тяжелую пищу, а также пейте больше чистой воды и больше гуляйте пешком на свежем воздухе.

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