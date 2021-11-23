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Кто такие элитные контролёры и почему они могут победить ВИЧ самостоятельно без лекарств

8:00:4311/22/2021,от Massachusetts General Hospital
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Некоторые люди, известные как элитные контролеры, обладают иммунной системой, способной подавлять ВИЧ без необходимости приема лекарств.

Сейчас ученые ищут возможность вызвать такой иммунитет у людей, получающих АРТ, с помощью вакцинации, чтобы научить их иммунную систему. Фото: Pixabay

Во время инфекции ВИЧ помещает копии своего генома в ДНК клеток, создавая так называемый вирусный резервуар. В этом состоянии вирус эффективно скрывается от препаратов против ВИЧ и иммунного ответа организма. У большинства людей из этого резервуара постоянно образуются новые вирусные частицы. Антиретровирусная терапия (АРТ) может предотвратить образование новых вирусов, но не может устранить резервуар, что требует ежедневного лечения для подавления вируса, пишет medicalxpress.com.

Некоторые люди, известные как элитные контролеры, обладают иммунной системой, способной подавлять ВИЧ без необходимости приема лекарств. Хотя у них все еще есть вирусные резервуары, которые могут производить больше вируса ВИЧ, тип иммунных клеток, называемых киллерными Т-клетками, удерживает вирус в подавленном состоянии без необходимости приема лекарств.

Сюй Юй, доктор медицины, член Института Рагона при MGH, Массачусетском технологическом институте и Гарварде, изучает резервуары ВИЧ у элитных контролеров. Ее исследовательская группа определила одну пациентку, у которой не было интактной вирусной последовательности ВИЧ в ее геноме, что указывает на то, что ее иммунная система, возможно, устранила резервуар ВИЧ - то, что ученые называют стерилизующим лекарством. Команда Юя секвенировала миллиарды клеток этого пациента, известного как пациент из Сан-Франциско, в поисках любой последовательности ВИЧ, которая могла бы быть использована для создания нового вируса, и не нашла ни одной. Об этом необычном открытии, первом известном случае стерилизующего лечения без трансплантации стволовых клеток, было сообщено в Nature в 2020 году.

Группа Ю теперь сообщает о втором нелеченном ВИЧ-инфицированном пациенте, известном как Пациент Эсперанса, у которого, как и у Пациента из Сан-Франциско, нет интактных геномов ВИЧ, обнаруженных в более чем 1,19 миллиарда клеток крови и 500 миллионов клеток ткани, секвенированных. Этот отчет, опубликованный в Annals of Internal Medicine, может представлять собой второй пример стерилизующего лечения.

«Эти результаты, особенно с выявлением второго случая, указывают на то, что может существовать действенный путь к стерилизующему лечению для людей, которые не могут сделать это самостоятельно», - говорит Ю, который также является врачом-следователем в Массачусетсе. Больница.

Она также объясняет, что эти результаты могут указывать на специфический ответ Т-киллерных Т-клеток, общий для обоих пациентов, вызывающий эту реакцию, с возможностью того, что другие люди с ВИЧ также достигли стерилизующего излечения. Если исследователи смогут понять иммунные механизмы, лежащие в основе этой реакции, они смогут разработать методы лечения, которые научат иммунные системы других имитировать эти реакции в случаях ВИЧ-инфекции.

Ю добавляет: «Сейчас мы ищем возможность вызвать такой иммунитет у людей, получающих АРТ, с помощью вакцинации, чтобы научить их иммунную систему контролировать вирус без АРТ».

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